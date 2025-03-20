Про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані джерела, повідомляє 24 Канал.

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Макрон знає, як знайти підхід до Трампа

Агенство зазначило, що поки європейські лідери намагаються стежити за думками Білого дому й спланувати власну відповідь, давні стосунки Макрона з Трампом надають йому важливу роль.

Один з французьких чиновників розповів, що після саміту ЄС, що пройшов на початку березня, Макрон, який знає Трампа ще з часів його першого терміну, брав участь у звіті свого американського колеги понад пів години.

Президент Франції вважає, що американський лідер цінує особисті зв'язки. Як зазначили співрозмовники видання, Макрон сказав своїм помічникам, що хоча Трамп "не вміє слухати", якщо знайдете правильний аргумент, то можете привернути його увагу.

Журналісти також зауважили, оскільки західні лідери намагаються відповісти на спроби президента США змінити світовий порядок, цей зв'язок допомагає зробити Макрона орієнтиром.

