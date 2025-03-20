Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про спроби Макрона посилити підтримку України

Так, на тлі тривожних заяв Дональда Трампа Макрон об'єднує партнерів, готових підтримати Україну. Однак ця ініціатива відкриває шлях до конфлікту з американським президентом.

Трамп розглядає припинення вогню в Україні як спосіб налагодити економічні та політичні зв’язки з Росією. У телефонній розмові з американським колегою Путін поставив вимогу повного зупинення поставок зброї Україні, що фактично ставить під загрозу зусилля Макрона щодо активізації підтримки Києва.

Високопоставлені чиновники ЄС кажуть, що європейські країни не виконають умови Путіна за жодних обставин. Представниця французького уряду Софі Прімас назвала ці умови "нереалістичними". Водночас Прімас розповіла, що Макрон кожного дня говорить і з Трампом, і Зеленським, шукаючи шляхи подальших дій.

Bloomberg зазначає, що поки європейські лідери намагаються встежити за ходом думок США і розробити власні заходи у відповідь, давні стосунки Макрона з Трампом відводять йому важливу роль. Після саміту ЄС Макрон, який знайомий з Трампом з часів його першого президентського терміну, понад пів години розмовляв з президентом США.

Президент Франції вважає, що Трамп цінує особисті зв’язки і, якщо знайти правильний аргумент, можна вплинути на його рішення.