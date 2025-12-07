Макрон проинформировал Зеленского о важных решениях после переговоров в Китае
- Эммануэль Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах своих встреч в Китае, отметив готовность Франции взаимодействовать для стабилизации ситуации и установления прекращения огня.
- Макрон осудил российские атаки по украинским городам и подтвердил, что Франция продолжит поддерживать международные усилия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Эммануэль Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским. Лидеры согласовали дальнейшие дипломатические шаги, направленные на снижение напряжения и введение режима тишины.
Координация ведется также с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост французского президента в сети Х.
Что Макрон сообщил Зеленскому?
Париж заявил о готовности взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, чтобы выработать эффективные механизмы деэскалации и установления прекращения огня. Макрон проинформировал Зеленского о результатах своих внешнеполитических контактов, в частности о встречах в Китае, отметив готовность страны к конструктивному взаимодействию для стабилизации ситуации.
Французский президент также напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне должна состояться встреча с участием Зеленского, Стармера и Мерца. Франция считает участие европейских государств ключевым фактором в достижении справедливого и устойчивого решения, направленного на прекращение военных действий и восстановление мира
Отдельно Макрон осудил очередные ночные атаки России по украинским городам, выразил поддержку украинцам и подтвердил, что Франция и в дальнейшем будет участвовать в международных усилиях, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Зеленский поедет в Лондон
Владимир Зеленский проведет встречу с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне 8 декабря.
Они обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками.