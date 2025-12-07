Макрон поінформував Зеленського про важливі рішення після переговорів у Китаї

Еммануель Макрон провів розмову з Володимиром Зеленським. Лідери узгодили подальші дипломатичні кроки, спрямовані на зниження напруги та запровадження режиму тиші.

Координація ведеться також із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомляє 24 Канал з посилнням на пост французького президента у мережі Х.

Що Макрон повідомив Зеленському?

Париж заявив про готовність взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту, щоб виробити ефективні механізми деескалації та встановлення припинення вогню. Макрон поінформував Зеленського про результати своїх зовнішньополітичних контактів, зокрема про зустрічі в Китаї, наголосивши на готовності країни до конструктивної взаємодії для стабілізації ситуації.

Французький президент також нагадав, що в понеділок, 8 грудня, у Лондоні має відбутися зустріч за участю Зеленського, Стармера та Мерца. Франція вважає участь європейських держав ключовим фактором у досягненні справедливого і стійкого рішення, спрямованого на припинення військових дій і відновлення миру

Окремо Макрон засудив чергові нічні атаки Росії по українських містах, висловив підтримку українцям і підтвердив, що Франція й надалі братиме участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на гарантування безпеки та стабільності в регіоні.

Зеленський поїде в Лондон