Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за помощи Украине, – Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к конфронтации с Дональдом Трампом. Причиной этого являются попытки помочь Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о попытках Макрона усилить поддержку Украины

Так, на фоне тревожных заявлений Дональда Трампа Макрон объединяет партнеров, готовых поддержать Украину. Однако эта инициатива открывает путь к конфликту с американским президентом.

Трамп рассматривает прекращение огня в Украине как способ наладить экономические и политические связи с Россией. В телефонном разговоре с американским коллегой Путин потребовал полной остановки поставок оружия Украине, что фактически ставит под угрозу усилия Макрона по активизации поддержки Киева.

Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что европейские страны не выполнят условия Путина ни при каких обстоятельствах. Представительница французского правительства Софи Примас назвала эти условия "нереалистичными". В то же время Примас рассказала, что Макрон каждый день говорит и с Трампом, и Зеленским, ища пути дальнейших действий.

Bloomberg отмечает, что пока европейские лидеры пытаются уследить за ходом мыслей США и разработать собственные ответные меры, давние отношения Макрона с Трампом отводят ему важную роль. После саммита ЕС Макрон, который знаком с Трампом со времен его первого президентского срока, более получаса разговаривал с президентом США.

Президент Франции считает, что Трамп ценит личные связи и, если найти правильный аргумент, можно повлиять на его решение.