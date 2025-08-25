Пастор Трампа Марк Бернс в очередной раз посетил Украину. Он выразил восхищение стойкостью и несокрушимостью украинской нации.

В комментарии 24 Канала Марк Бернс признался, что на протяжении 3,5 лет войны находился под влиянием российской пропаганды, которая изображала украинцев нацистами. То, что все это ложь духовный советник понял после визита в истерзанные оккупантами города на Киевщине, в частности Бучу.

Что сказал Марк Бернс об украинцах?

Пастор Трампа заявил, что украинцы ему напоминают британцев во Второй мировой войне. Он также вспомнил известную речь тогдашнего премьера Уинстона Черчилля "Никогда не сдавайтесь!".

Справка: Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь "Никогда не сдавайтесь" 29 октября 1941 года в школе Harrow School. Черчилль хотел подчеркнуть стойкость Британии после тяжелых 1940 – 1941 годов, когда страна пережила Битву за Британию и бомбардировки. Именно тогда Британия еще воевала практически один на один с Гитлером (до вступления СССР и США в войну).



Цитата из речи: "Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в масштабном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь мощи, никогда не поддавайтесь силе вашего противника, которая явно превосходит".

Именно эту стойкость, о которой шла речь в речи британского премьера, Бернс увидел в украинцах. Он заметил, что у украинцев не деморализованный дух. Они, наоборот, сильнее чем когда-либо.

Бернс подчеркнул, что именно здесь в Киеве собрались лидеры религиозного мира, чтобы молиться за Украину.

Духовный советник Трампа заметил, что украинцы – несокрушимые, полны веры. "Эта нация не печальная, она непобедимая, она готова сделать все, чтобы принести мир", – сказал пастор.