У коментарі 24 Каналу Марк Бернс зізнався, що упродовж 3,5 років війни перебував під впливом російської пропаганди, яка зображала українців нацистами. Те, що усе це брехня духовний радник зрозумів після візиту до понівечених окупантами містечок на Київщині, зокрема Бучі.

Що сказав Марк Бернс про українців?

Пастор Трампа заявив, що українці йому нагадують британців у Другій світовій війні. Він також пригадав відому промову тодішнього прем'єра Вінстона Черчилля "Ніколи не здавайтеся!".

Довідка: Вінстон Черчилль виголосив знамениту промову "Ніколи не здавайтесь" 29 жовтня 1941 року у школі Harrow School. Черчилль хотів підкреслити стійкість Британії після важких 1940 – 1941 років, коли країна пережила Битву за Британію й бомбардування. Саме тоді Британія ще воювала практично сам-на-сам з Гітлером (до вступу СРСР і США у війну).



Цитата з промови: "Ніколи не здавайтеся – ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні у масштабному, ні в дрібному, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі та здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся міці, ніколи не піддавайтеся силі вашого противника, яка явно переважає".

Саме цю стійкість, про яку йшлося у промові британського прем'єра, Бернс побачив в українцях. Він зауважив, що в українців не деморалізований дух. Вони, навпаки, сильніші ніж будь-коли.

Бернс підкреслив, що саме тут у Києві зібралися лідери релігійного світу, щоб молитися за Україну.

Духовний радник Трампа зауважив, що українці – незламні, стійкі, сповнені віри. "Ця нація не сумна, вона непереможена, вона готова зробити усе, аби принести мир", – сказав пастор.