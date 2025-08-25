В комментарии 24 Каналу Марк Бернс признал, что на протяжении трех лет войны в Украине он не поддерживал нашу страну. Негативно к ней были настроены и другие сторонники политики MAGA и республиканцы. Они выступали против предоставления Киеву военной помощи.

Что сказал Бернс об отношении американцев к Украине?

Мы были под огромным ливнем ложных нарративов, которые продуцировала российская пропаганда. К примеру, номер один – то, что украинцы являются неонацистами, расистами и не имеют религиозных свобод. Но все это ложь,

– объяснил пастор.

По словам духовника советника Трампа, его отношение к Украине изменилось после визита в Бучу Киевской области весной 2025 года. Он увидел, какое опустошение там создала Россия, узнал о военных преступлениях оккупантов, в частности казни ими гражданских.

Бернс отметил, что украинские воины не являются террористами, как заявляли россияне. Они – комбатанты, и поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией.

Пастор подчеркнул, что Украина – это замечательная страна, а ее граждане не расисты. Бернс добавил, что Россия потратила много средств, чтобы "кормить" ложью об Украине таких консерваторов, как он.

Что известно о визите Бернса в Украину?