В комментарии 24 Каналу Марк Бернс признал, что на протяжении трех лет войны в Украине он не поддерживал нашу страну. Негативно к ней были настроены и другие сторонники политики MAGA и республиканцы. Они выступали против предоставления Киеву военной помощи.
Что сказал Бернс об отношении американцев к Украине?
Мы были под огромным ливнем ложных нарративов, которые продуцировала российская пропаганда. К примеру, номер один – то, что украинцы являются неонацистами, расистами и не имеют религиозных свобод. Но все это ложь,
– объяснил пастор.
По словам духовника советника Трампа, его отношение к Украине изменилось после визита в Бучу Киевской области весной 2025 года. Он увидел, какое опустошение там создала Россия, узнал о военных преступлениях оккупантов, в частности казни ими гражданских.
Бернс отметил, что украинские воины не являются террористами, как заявляли россияне. Они – комбатанты, и поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией.
Пастор подчеркнул, что Украина – это замечательная страна, а ее граждане не расисты. Бернс добавил, что Россия потратила много средств, чтобы "кормить" ложью об Украине таких консерваторов, как он.
Что известно о визите Бернса в Украину?
- После визита в Киевскую область весной 2025 года Марк Бернс призвал США предоставить ВСУ военную помощь.
- Пастор прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, отметив, что агрессия не должна вознаграждаться.
- Владимир Зеленский наградил Бернса орденом "За заслуги" третьей степени.