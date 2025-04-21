Выборы в Канаде: премьер обещает противостоять Трампу и выделить миллиарды на оборону

Парламентские выборы в Канаде состоятся через несколько дней – 28 апреля. Однако люди могли отдать свои голоса во время предварительного голосования с 18 по 21 апреля.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и Politico.

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Как Либеральная партия Канады собирается противостоять Трампу

Преемник Джастина Трюдо Марк Карни занимает должность премьер-министра Канады. В марте он объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

Как утверждают корреспонденты Укринформа, в Канаде была рекордная явка на выборах. Люди по два часа стояли в очередях, чтобы проголосовать. И так было на многих избирательных участках.

Предположительно, в пятницу – в первый день предварительного голосования – проголосовало около двух миллионов.

Социологи пока прогнозируют победу на выборах Либеральной партии. Но она имеет небольшое преимущество над оппозиционной Консервативной партией, поэтому все еще может измениться.

Карни возглавляет как раз Либеральную партию. 19 апреля он опубликовал свою предвыборную программу, в которой много говорится о противостоянии с США.

Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами, но этого никогда не произойдет. Канада не является Америкой, и ею никогда не будет, но нам нужно сделать больше, чтобы просто признать это. Нам нужен план, как справиться с этой новой реальностью,

– заявил он.

Страна планирует преодолеть торговые барьеры между своими провинциями, чтобы компенсировать тарифы Трампа. И вкладываться в сельское хозяйство.

Отдельная статья расходов – армия. Карни обещает, что правительство потратит 30,9 миллиардов канадских долларов на оборону в течение следующих четырех лет и достигнет целевых расходов Канады на оборону НАТО в размере 2 процентов ВВП к 2030 году. То есть на два года быстрее, чем планировалось.

Китай пытается проникнуть в коренные общины в Арктике, а потому север Канады укрепят.

"Половина расходов пойдет на новое военное оборудование и вооружение для канадских вооруженных сил, например подводные лодки и ледоколы для мониторинга и защиты побережья, в частности в Арктике, от российской и китайской агрессии. Это включает новые дроны для морей и неба", – цитируют журналисты премьера.

Много внимания уделено развитию ИИ. Военные могут использовать его в автономных транспортных средствах, военных играх и для обработки разведывательной информации.