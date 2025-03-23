Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Карни заявил, что нуждается в "сильном, позитивном мандате от своих соотечественников".

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Что известно о выборах

Решение нового премьера не стало неожиданностью – в Канаде ожидали объявления досрочных выборов после того, как Карни займёт свою должность.

Нужно сделать гораздо больше, чтобы гарантировать безопасность Канады,

– отметил он.

В ВВС считают, что политика Дональда Трампа вызвала патриотический подъем в канадском обществе, от которого в большей степени выигрывают либералы.

К слову, недавно американский президент назвал Канаду "одной из самых мерзких стран" из-за больших тарифов и представителей бывшего премьера Джастина Трюдо. Трампу якобы легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.