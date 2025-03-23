Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС. Карні заявив, що потребує "сильного, позитивного мандату від своїх земляків".

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Що відомо про вибори

Рішення нового прем'єра не стало несподіванкою – у Канаді очікували оголошення дострокових виборів після того, як Карні обійме свою посаду.

Потрібно зробити набагато більше, щоб гарантувати безпеку Канади,

– зазначив він.

У ВВС вважають, що політика Дональда Трампа викликала патріотичне піднесення в канадському суспільстві, від якого більшою мірою виграють ліберали.

До слова, нещодавно американський президент назвав Канаду "однією з наймерзенніших країн" через великі тарифи та представників колишнього прем’єра Джастіна Трюдо. Трампу буцімто легше мати справу з представниками Ліберальної партії Канади, а не з консерваторами.