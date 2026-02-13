Было слишком много работы: госсекретарь США Рубио внезапно отменил ключевую встречу по Украине
- Марко Рубио отменил встречу с европейскими лидерами по Украине из-за накладки в графике.
- Европейские партнеры считают, что США пытаются отойти от решения конфликта в Украине.
Государственный секретарь Марко Рубио отменил свою встречу с европейскими лидерами по Украине. Партнеры, вероятно, считают, что США не желает участвовать в координации действий по прекращению войны.
Об этом пишет Financial Times. На встречу Рубио не явился якобы из-за накладки в графике.
Смотрите также Совместное производство дронов и 10 предприятий: первые результаты встреч Зеленского в Мюнхене
Почему Марка Рубио не было на встрече партнеров в Мюнхене?
В Мюнхене на полях конференции по безопасности прошла ключевая встреча с европейскими лидерами по Украине. Он сделал это в последний момент, чем удивил европейцев. Один из чиновников отметил, что решение не прийти на встречу было "сумасшедшим", а другой участник заметил, что встрече без представителей Соединенных Штатов "не хватало содержания".
Встреча "Берлинского формата" прошла при участии лидеров европейских стран, Великобритании, НАТО и украинского лидера Владимира Зеленского. К ним должен был присоединиться Рубио. Однако, по мнению чиновников, США просто пытаются отойти от решения конфликта.
Американский чиновник официально рассказал, почему Марка Рубио не было на общей встрече.
Министр не будет присутствовать на встрече "Берлинского формата" по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене,
– сказал он.
К слову, Марко Рубио еще до начала конференции заявил, может в Мюнхене может встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Он также должен выступить со своей речью.
Что известно о первом дне Мюнхенской конференции?
Европейские лидеры и Владимир Зеленский 13 февраля приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Они уже провели совместную встречу – так называемый "Берлинский формат". Кроме того, планируются переговоры с американской делегацией и другие дипломатические контакты. Глава МИД Андрей Сибига говорит, что эта конференция является своеобразной подготовкой к предстоящим переговорам.
Во время "Берлинского формата" украинская делегация с партнерами подробно обсудила энергетические вопросы, усиление ПВО и возможности укрепления нашей критической инфраструктуры.
На конференции по безопасности в Германии вероятно будут обсуждать вопросы восстановления архитектуры безопасности. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала отметил, что мнение Украины является важным для партнеров, а особенно – ее предложения по достижению безопасности для объединенной Европы.