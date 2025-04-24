Поспорили в присутствии Трампа: СМИ рассказали о ссоре Маска и Бессента в Белом доме

На прошлой неделе между руководителем Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом возникла ссора. Это произошло в присутствии американского президента Дональда Трампа и других должностных лиц в Белом доме.

Отмечается, что они не смогли прийти к согласию относительно того, кто возглавит американскую Налоговую службу (IRS). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что известно о ссоре между Маском и Бессентом

По словам одного из собеседников издания, "это были двое миллиардеров среднего возраста, которые думали, что это WWE в зале Западного крыла" Белого дома. Там отмечают, что эта ссора продемонстрировала, насколько сильно личность и манеры Маска бесят некоторых чиновников.

Стоит заметить, что ранее он уже ссорился с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником президента Питером Наварро.

Это была настоящая сцена. Было громко. Серьезно, громко,

– говорит источник издания.

Там также отмечают, что в начале работы администрации Трампа Маск и Бессент уже спорили по поводу того, кто возглавит Министерство финансов. Тогда американский лидер выбрал Бессента, хотя Маск настаивал на кандидатуре нынешнего министра торговли Говарда Лутника.

Журналисты отмечают, что "корни напряженности" между политиками заключаются в их личностях. Они объясняют, что Маск движется быстро, все ломает и имеет популярность в социальных сетях. Тогда как Бессент – умный, сдержанный финансовый гуру, которому гораздо удобнее объяснять рынки, чем попадать в новости.

Крайняя ссора между ними произошла 16 апреля, когда Трамп выбрал человека Маска, Гэри Шепли, исполняющим обязанности главы IRS. Тогда как Бессент хотел, чтобы на этой должности был заместитель министра финансов Майкл Фолкендер, поэтому возмутился избранием Шепли и раскритиковал Маска за слишком многообещающие и недостаточные сокращения бюджета с помощью DOGE.

Маск не замедлил с ответом и назвал его "агентом Сороса", а также обвинил в управлении "неудачным хедж-фондом". Источник издания отмечает, что это была борьба за контроль.

Ссора стала настолько горячей, что между ними встал помощник, чтобы прекратить ее. Кроме этого, ее услышала премьер Италии Джорджа Мелони, которая в тот день посещала Трампа. Два источника отметили, что в один момент Бессент крикнул Маску: "Пошел ты". В ответ миллиардер сказал: "Скажи это громче".

Однако уже на следующий день стало известно, что кандидатуру Шепли отклонили, а Фолкендера одобрили на должность главы налоговой. В издании отмечают, что "Скотт выиграл этот раунд".