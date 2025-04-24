Еще одна неудача Маска

Илон Маск фактически обвинил политику Дональда Трампа в торможении его робототехнической мечты. Во время последнего квартального отчета Tesla миллиардер заявил, что из-за осложнений в цепочках поставок, вызванных американо-китайской торговой войной, компания вынуждена временно прекратить производство роботов Optimus, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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По словам Маска, основная проблема заключается в магнитах, которые изготавливаются из металлов, которые поставляет Китай. Эти магниты нужны для сервоприводов в конечностях роботов – без них машины просто не будут двигаться. Из-за новых правил экспорта нужна специальная лицензия, которую получить непросто. Это создает серьезные препятствия для Tesla.

Миллиардер говорит, что его компания работает над решением этой ситуации с Китаем. Недавно он обещал инвесторам выпустить 5 000 роботов уже в 2025 году, но вместе с этим заявил, что технически компания может сделать даже 12 000 единиц.

Но даже 5 000 – это уже размер римского легиона,

– говорил он, анонсируя свои планы ранее.

Также Маск сообщил, что второе поколение Optimus должно запускаться в производство с 2026 года – темп планируется бешеный: до 100 000 роботов ежемесячно. Но пока все это выглядит как очередное обещание, которое не осуществится.

Торговая политика Трампа стала удобным оправданием для Tesla, которой крайне нужны эти объяснения, чтобы сбросить на кого-то вину из-за провалов в реализации грандиозных проектов. Компания потерпела рекордное падение прибыли – на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росс Гербер, CEO инвестиционной компании Gerber Kawasaki, которая владеет долей в Tesla, говорит, что это худший финансовый показатель Tesla за всю ее историю. Он иронизирует, что скоро Илон Маск снова расскажет нам о гипотетических будущих достижениях и грандиозных планах, лишь бы отвлечь всех от катастрофы в его компании.

Маск давно рассказывает об Optimus как о прорывной технологии, способной изменить мир. Но факты пока свидетельствуют об обратном. По состоянию на апрель 2025 года робот может только ходить по прямой линии в контролируемой среде и медленно поднимать легкие предметы. Даже на прошлогодней презентации роботакси, где показали роботов Optimus, ими управляли люди с помощью дистанционного пульта – позор для такой крупной компании как Tesla, конкуренты которой уже научили своих роботов таким вещам, которые Маску и не снились. То, что сегодня делают Optimus, другие роботы выполняли еще десять лет назад.

Никаких признаков того, что Optimus способен выполнять экономически важную работу вне лаборатории, пока нет. Несмотря на это, уже в ближайшее время планируется выпуск тысяч единиц. Поэтому журналисты убеждены, что тарифы Трампа – это не главная проблема Optimus. Куда серьезнее – это пропасть между обещаниями Маска и тем, что реально может показать его компания.