Что произошло с LockBit

Хакерская группировка LockBit, известная многочисленными атаками с целью вымогательства выкупа, оказалась по другую сторону кибервойны. Их партнерскую инфраструктуру в даркнете взломали, а вместо панелей управления появилось ироничное сообщение: "Не совершайте преступлений, ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ЭТО ПОГАНО, xoxo из Праги". Вместе с этим была опубликована ссылка на архив с утечкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Архив содержал дамп базы данных MySQL с партнерской панели сайта LockBit. Первым утечку заметил киберэнтузиаст под псевдонимом Рэй, а впоследствии аналитики подтвердили подлинность содержимого. База включала 20 таблиц с важной информацией.

В частности, таблица btc_addresses содержит почти 60 тысяч уникальных биткойн-адресов, связанных с операциями группы .

. В таблице builds – конкретные сборки вредоносного ПО, созданные партнерами.

В builds_configurations – настройки для атак, включая инструкции, какие серверы не шифровать.

Самой ценной оказалась таблица chats, где зафиксировано 4 442 сообщения о переговорах между злоумышленниками и их жертвами с декабря 2024 по апрель 2025 года.

с декабря 2024 по апрель 2025 года. Кроме того, в таблице users перечислено 75 администраторов и партнеров LockBit, причем пароли к аккаунтам хранились в открытом виде. Некоторые из них оказались откровенно комичными – “Weekendlover69”, “MovingBricks69420” и “Lockbitproud231”.

Факт взлома подтвердил оператор LockBit, известный под ником LockBitSupp, в общении с исследователем Рэем. По его словам, приватные ключи не утекли, хотя масштабы атаки указывают на серьезную потерю контроля над инфраструктурой. Дата последнего сообщения в таблице чатов совпадает с днем создания дампа – 29 апреля 2025 года.

Кто именно взломал LockBit – пока неизвестно. Однако метод вмешательства очень напоминает взлом даркнет-сайта другой вымогательской группировки – Everest. Это может свидетельствовать об общем происхождении атак или же о появлении нового "охотника на хакеров".

Ранее, в 2024 году, LockBit уже пострадала в результате масштабной операции правоохранителей под кодовым названием "Операция Кронос", в рамках которой было уничтожено 34 сервера, изъято данные жертв, криптокошельки, ключи дешифровки и партнерские платформы. После того группа быстро заявила о своем возвращении в сеть, заявив: "Нас не остановить".

Однако новая утечка значительно глубже – аналитики Rapid7 и Analyst1 считают, что она нанесет группе заметный ущерб. По словам Кристиана Бика из Rapid7, шокирует не только само проникновение, но и тот факт, что LockBit работали даже с микропредприятиями, беря выкупы со всех без разбора. Джон ДиМаджио из Analyst1 считает, что это "замедлит их работу".