Что известно

Под ударом оказался ресурс Kassa24.ru, который занимается продажей билетов на концерты и мероприятия в Симферополе, Севастополе и Ялте. На момент написания этого материала, сайт не работает, выдавая ошибку соединения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кибер АТЕШ".

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К 9 мая – дню, который когда-то был символом окончания войны, – мы положили сайт Kassa24.ru. Это главный билетный ресурс в Крыму, через который распространяется пропагандистская "культурная" повестка дня оккупантов,

– написали хакеры "Кибер АТЕШ" на своем канале в Telegram.

Украинские киберактивисты добавляют, что "в руках путинского режима даже День Победы стал инструментом зомбирования". Из памяти о настоящем подвиге оккупанты сделали средство милитаризации населения и оправдания новой преступной войны. "Путин, как и Гитлер, сеет смерть под прикрытием высших целей", – добавили хакеры.

По их словам, целью является не только борьба с армией, но и с идеологической машиной. "Если они думают, что могут на оккупированных украинских территориях устраивать парады и представления, – пусть готовятся, что вся их цифровая витрина будет разрушена".

Пока неизвестно, какого характера эта атака. Это может быть как DDoS, когда огромное количество трафика направляется на сервер и выводит его из строя, так и проникновение на сам сайт или сервер с его последующим уничтожением на уровне кода.

Можно ожидать, что теперь по крайней мере часть оккупантов не сможет посетить пропагандистские мероприятия, посвященные празднованию девятого мая.

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