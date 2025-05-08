Що відомо
Під ударом опинився ресурс Kassa24.ru, який займається продажем квитків на концерти та заходи в Сімферополі, Севастополі та Ялті. На момент написання цього матеріалу, сайт не працює, видаючи помилку з'єднання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кібер АТЕШ".
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До 9 травня – дня, який колись був символом закінчення війни, – ми поклали сайт Kassa24.ru. Це головний квитковий ресурс у Криму, через який поширюється пропагандистський "культурний" порядок денний окупантів,
– написали хакери "Кібер АТЕШ" на своєму каналі в Telegram.
Українські кіберактивісти додають, що "в руках путінського режиму навіть День Перемоги став інструментом зомбування". З пам'яті про справжній подвиг окупанти зробили засіб мілітаризації населення й виправдання нової злочинної війни. "Путін, як і Гітлер, сіє смерть під прикриттям вищих цілей", – додали хакери.
За їхніми словами, метою є не лише боротьба з армією, а й з ідеологічною машиною. "Якщо вони думають, що можуть на окупованих українських територіях влаштовувати паради і вистави, – нехай готуються, що вся їхня цифрова вітрина буде зруйнована".
Наразі невідомо, якого характеру ця атака. Це може бути як DDoS, коли величезна кількість трафіку спрямовується на сервер і виводить його з ладу, так і проникнення на сам сайт чи сервер з його подальшим знищенням на рівні коду.
Можна очікувати, що тепер принаймні частина окупантів не зможе відвідати пропагандистські заходи, присвячені святкуванню дев'ятого травня.
Детальніше про рух "АТЕШ":
- Рух виник у Криму влітку 2022 року серед кримських татар та українців, коли стало зрозуміло, що Росія готує мобілізацію на окупованих територіях.
- До складу входять кримські татари, українці та росіяни, які навіть мобілізувалися до російської армії для підривної діяльності зсередини.
- Чисельність руху зросла до майже 2 тисяч агентів, які діють у різних регіонах РФ – від Калінінграда до Сибіру.
- Рух поділений на політичне, ідеологічне та бойове крила.
- Основна мета – підрив боєздатності російських військ, знищення військових цілей, об’єктів інфраструктури, саботаж, диверсії, збір розвідданих для ЗСУ, а також підготовка до деокупації українських територій.
- "АТЕШ" проводить диверсії як у Криму, так і в Росії: наприклад, підрив трансформаторної підстанції в Московській області, що залишило без зв’язку низку важливих військових об'єктів.
- Серед інших операцій – ліквідація окупантів у Сімферополі, розвідка щодо пересування техніки, підриви залізниці, саботаж на військових складах, передача координат для ударів ЗСУ.
- У складі руху діє окремий кіберпідрозділ "Кібер АТЕШ", до якого залучені програмісти, хакери та волонтери, які займаються кібератаками, саботажем на підприємствах оборонно-промислового комплексу Росії та Білорусі, а також інформаційними операціями.
- Символіка руху – стилізована піктограма полум'я в жовтому кольорі.