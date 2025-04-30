Что известно

Информация об атаке появилась вечером 29 апреля в телеграмм-канале IT ARMY of Ukraine. Отмечается, что на момент публикации интернет у россиян не работал уже трое суток, сообщает 24 Канал.

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По данным хакеров, не работают сейчас три провайдера – "Raketa", "DreamNet" и "Байкал ТелеПорт". Всех вывела из строя лишь одна атака на магистрального оператора России.

Легли мобильный интернет, телевидение, IP-телефония,

– говорится в публикации IT Армии Украины.

Судя по комментариям россиян под соответствующими объявлениями компаний в соцсетях и Telegram, не работает также и домашний интернет, вызывая бурное недовольство пользователей.

Отмечается, что атакованные компании подтвердили атаку и прямо указали на Украину, как сторону, ответственную за инцидент. В частности, российские пропагандисты пишут, что 25, 26 и 27 апреля три компании "подверглись DDoS-атаке, мощность которой достигала более 300 Гб/с в пике".

В пресс-службе "Байкал ТелеПорт" заявили, что продолжительность первой атаки составляла 16 часов. При этом "векторы" постоянно менялись, поэтому им пришлось "подстраивать фильтры под новые профили вредоносного трафика". Так также заявили, что "в результате атак выявлены слабые места в инфраструктуре, составлен план модернизации". Там также говорят, что похожая ситуация наблюдалась в 2022 году, но тогда мощности кибератаки были меньше.

Пока неизвестно, сколько еще продлится процесс DDoS-атаки, поскольку IT Армия Украины не раскрывает своих планов. Однако активисты отмечают, что "дальше будет", намекая, что это не конец.