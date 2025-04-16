Что происходит с 4chan

Сайт 4chan, один из самых известных и самых противоречивых форумов в истории интернета, сейчас частично недоступен после возможного взлома. По сообщениям пользователей и сервиса Downdetector, проблемы с доступом к ресурсу начались поздно вечером в понедельник и продолжались до утра вторника. Хотя сайт иногда загружается, попытки перейти по любой ссылке завершаются ничем, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Хакеры, по предварительным данным, получили доступ к хостинг-серверу через командный интерфейс. В интернете появились скриншоты панели phpMyAdmin, а также внутренней серверной части 4chan. Опубликованные материалы свидетельствуют, что злоумышленники получили доступ к исходному коду, базы данных, списков модераторов, а также так называемых "уборщиков" – пользователей с ограниченными админправами, которые могут удалять посты и видеть IP-адреса. По словам одного из уборщиков, с которым пообщались журналисты TechCrunch, утечка является настоящей и охватывает значительно больше, чем предыдущие инциденты безопасности на сайте.

Отдельно сообщается, что хакер "отравил" или взломал учетные записи команды модераторов и большого количества зарегистрированных пользователей. Особой тревоги добавляет то, что многие регистрировались на форум со своих основных электронных адресов. Среди них, например, можно найти адреса с доменами .edu (образовательные) и даже .gov (правительственные). Также есть предположение, что просочилась информация о пользователях, которые оплачивали подписку 4chan Pass – платную функцию, которая предоставляет некоторые преимущества в пользовании сайтом.

Один из уборщиков признал, что больше всего беспокоится именно из-за утечки персональной информации: "Я не в восторге от ситуации. Да, на 4chan всегда была угроза доксинга, но сейчас все значительно серьезнее". По его словам, хуже – это не просто скриншоты или утечка кода, а тот факт, что хакер фактически захватил контроль над системой, возможно, находясь в ней более года.

Ситуация вызвала громкую реакцию в соцсетях и среди пользователей конкурирующих платформ, где многие открыто празднуют эту атаку. Учитывая то, что 4chan часто ассоциируется с ультраправыми движениями, радикальной риторикой, расистскими манифестами и кампаниями типа Gamergate (ряд скандалов в англоязычной прессе, начавшаяся в августе 2014 года с расследования коррупции в видеоигровой журналистике, а впоследствии переросла в обсуждение мизогинии и сексизма в культуре видеоигр), этот инцидент потенциально может разоблачить истинные лица людей, которые стояли за политической радикализацией части интернета.

Хакеры также опубликовали фрагменты исходного кода сайта, указав на многочисленные уязвимости, которые, похоже, не исправлялись годами, если не с самого начала существования сервиса. Учитывая масштабы проблемы, полноценное восстановление сайта может занять месяцы.

Если этот взлом действительно станет концом 4chan в его нынешнем виде, это может стать крупнейшим актом разрушения ультраправого онлайн-сообщества со времен временного закрытия Kiwi Farms в 2022 году (американский интернет-форум, способствующий обсуждению и преследованию онлайн-деятелей и сообществ).