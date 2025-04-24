Ще одна невдача Маска

Ілон Маск фактично звинуватив політику Дональда Трампа у гальмуванні його робототехнічної мрії. Під час останнього квартального звіту Tesla мільярдер заявив, що через ускладнення в ланцюжках постачання, спричинені американсько-китайською торгівельною війною, компанія змушена тимчасово припинити виробництво роботів Optimus, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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За словами Маска, основна проблема полягає в магнітах, які виготовляються з металів, котрі постачає Китай. Ці магніти потрібні для сервоприводів у кінцівках роботів – без них машини просто не будуть рухатися. Через нові правила експорту потрібна спеціальна ліцензія, яку отримати непросто. Це створює серйозні перешкоди для Tesla.

Мільярдер каже, що його компанія працює над вирішенням цієї ситуації з Китаєм. Нещодавно він обіцяв інвесторам випустити 5 000 роботів вже у 2025 році, але разом із цим заявив, що технічно компанія може зробити навіть 12 000 одиниць.

Але навіть 5 000 – це вже розмір римського легіону,

– казав він, анонсуючи свої плани раніше.

Також Маск повідомив, що друге покоління Optimus має запускатися у виробництво з 2026 року – темп планується шалений: до 100 000 роботів щомісяця. Але поки що все це виглядає як чергова обіцянка, яка не здійсниться.

Торгова політика Трампа стала зручним виправданням для Tesla, якій вкрай потрібні ці пояснення, щоб скинути на когось провину через провали в реалізації грандіозних проєктів. Компанія зазнала рекордного падіння прибутку – на 71% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Росс Гербер, CEO інвестиційної компанії Gerber Kawasaki, яка володіє часткою в Tesla, каже, що це найгірший фінансовий показник Tesla за всю її історію. Він іронізує, що скоро Ілон Маск знову розкаже нам про гіпотетичні майбутні здобутки і грандіозні плани, лиш би відволікти всіх від катастрофи в його компанії.

Маск давно розповідає про Optimus як про проривну технологію, здатну змінити світ. Але факти поки що свідчать про протилежне. Станом на квітень 2025 року робот може лише ходити прямою лінією в контрольованому середовищі та повільно піднімати легкі предмети. Навіть на торішній презентації роботаксі, де показали роботів Optimus, ними управляли люди за допомогою дистанційного пульта – ганьба для такої великої компанії як Tesla, конкуренти якої вже навчили своїх роботів таким речам, які Маску й не снилися. Те, що сьогодні роблять Optimus, інші роботи виконували ще десять років тому.

Жодних ознак того, що Optimus здатен виконувати економічно важливу роботу поза лабораторією, наразі немає. Попри це, вже найближчим часом планується випуск тисяч одиниць. Тож журналісти переконані, що тарифи Трампа – це не головна проблема Optimus. Куди серйозніше – це прірва між обіцянками Маска й тим, що реально може показати його компанія.