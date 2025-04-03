Первое боковое сальто

На видео, опубликованном на YouTube, серебристо-серый G1, слегка приседая, отталкивается от земли и вращается в воздухе. Приземляясь сначала на левую ногу, робот чрезвычайно быстро стабилизируется и возвращается в прямое вертикальное положение. Медленное воспроизведение видео демонстрирует невероятную легкость, с которой машина сохраняет равновесие после приземления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Unitree Robotics.

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В прошлом году эта же модель освоила заднее сальто. Для обучения G1 новому трюку компания обновила алгоритм искусственного интеллекта, сделав программное обеспечение более быстрым и чувствительным.

Боковое сальто было выполнено с помощью обучения с подкреплением,

– сообщили представители Unitree.

Обучение с подкреплением – это основной метод, который используется для обучения роботов навигации и взаимодействия с физическим миром. Эта же технология была использована компанией Figure для обучения роботов Figure 02 двигаться более похоже на человека.

G1 умеет не только выполнять акробатические трюки. Во время демонстрации боевых искусств он обезвредил противника с палкой. После серии обманных движений руками, робот выполнил вращательный удар ногой, выбив палку из рук противника.

Смотрите, как человекоподобный робот впервые выполняет сальто в сторону: видео

Что известно о G1 от Unitree

Легкая и компактная конструкция робота помогает ему без труда выполнять акробатические движения. G1 имеет рост 1,3 метра и весит всего 35 килограммов. Он оснащен 3D-лидаром (LiDAR) и камерой глубины, что обеспечивает обзор на 360 градусов. Важно, что он имеет 23 степени свободы, что отражает количество суставов или осей движения робота.

G1 также может ходить и бегать со скоростью до 2 метров в секунду или 7,2 километра в час.

Компания видит будущее, где роботы, такие как G1 или его преемники, выполняют разнообразные задачи: от помощи по дому до промышленных операций и участия в опасных спасательных миссиях.