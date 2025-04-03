Перше бічне сальто

На відео, опублікованому на YouTube, сріблясто-сірий G1, злегка присідаючи, відштовхується від землі та обертається в повітрі. Приземляючись спочатку на ліву ногу, робот надзвичайно швидко стабілізується й повертається в пряме вертикальне положення. Повільне відтворення відео демонструє неймовірну легкість, з якою машина зберігає рівновагу після приземлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Unitree Robotics.

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Минулого року ця ж модель освоїла заднє сальто. Для навчання G1 новому трюку компанія оновила алгоритм штучного інтелекту, зробивши програмне забезпечення швидшим і чутливішим.

Бічне сальто було виконане за допомогою навчання з підкріпленням,

– повідомили представники Unitree.

Навчання з підкріпленням – це основний метод, який використовується для навчання роботів навігації та взаємодії з фізичним світом. Ця ж технологія була використана компанією Figure для навчання роботів Figure 02 рухатися більш схоже на людину.

G1 вміє не лише виконувати акробатичні трюки. Під час демонстрації бойових мистецтв він знешкодив супротивника з палицею. Після серії обманних рухів руками, робот виконав обертовий удар ногою, вибивши палицю з рук супротивника.

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Що відомо про G1 від Unitree

Легка та компактна конструкція робота допомагає йому без труднощів виконувати акробатичні рухи. G1 має зріст 1,3 метра й важить лише 35 кілограмів. Він оснащений 3D-лідаром (LiDAR) і камерою глибини, що забезпечує огляд на 360 градусів. Важливо, що він має 23 ступені свободи, що відображає кількість суглобів або осей руху робота.

G1 також може ходити й бігати зі швидкістю до 2 метрів на секунду або 7,2 кілометра на годину.

Компанія бачить майбутнє, де роботи, такі як G1 або його наступники, виконують різноманітні завдання: від допомоги по дому до промислових операцій та участі в небезпечних рятувальних місіях.