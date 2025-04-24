Зазначається, що вони не змогли дійти згоди щодо того, хто очолить американську Податкову службу (IRS). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Що відомо про сварку між Маском і Бессентом

За словами одного зі співрозмовників видання, "це були двоє мільярдерів середнього віку, які думали, що це WWE у залі Західного крила" Білого дому. Там зазначають, що ця сварка продемонструвала, наскільки сильно особистість та манери Маска бісять деяких посадовців.

Варто зауважити, що раніше він вже сварився з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та торговим радником президента Пітером Наварро.

Це була справжня сцена. Було голосно. Серйозно, голосно,

– каже джерело видання.

Там також наголошують, що на початку роботи адміністрації Трампа Маск та Бессент вже сперечалися з приводу того, хто очолить Міністерство фінансів. Тоді американський лідер обрав Бессента, хоча Маск наполягав на кандидатурі нинішнього міністра торгівлі Говарда Лутніка.

Журналісти зауважують, що "коріння напруженості" між політиками полягає в їхніх особистостях. Вони пояснюють, що Маск рухається швидко, усе ламає та має популярність у соціальних мережах. Тоді як Бессент – розумний, стриманий фінансовий гуру, якому набагато зручніше пояснювати ринки, ніж потрапляти у новини.

Крайня сварка між ними сталася 16 квітня, коли Трамп обрав людину Маска, Гері Шеплі, виконувачем обов’язків голови IRS. Тоді як Бессент хотів, щоб на цій посаді був заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер, тому обурився обранням Шеплі та розкритикував Маска за надто багатонадійні та недостатні скорочення бюджету за допомогою DOGE.

Маск не забарився з відповіддю і назвав його "агентом Сороса", а також звинуватив у керуванні "невдалим хедж-фондом". Джерело видання зазначає, що це була боротьба за контроль.

Сварка стала настільки гарячою, що між ними встав помічник, аби припинити її. Окрім цього, її почула прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка того дня відвідувала Трампа. Два джерела зазначили, що в один момент Бессент крикнув Маску: "Пішов ти". У відповідь мільярдер сказав: "Скажи це голосніше".

Проте вже наступного дня стало відомо, що кандидатуру Шеплі відхилили, а Фолкендера схвалили на посаду глави податкової. У виданні зазначають, що "Скотт виграв цей раунд".