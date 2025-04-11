Зокрема, Маск неймовірно дратує держсекретаря США Марко Рубіо, а деякі чиновники вважають його божевільним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rolling Stone.

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Що кажуть про Маска в Білому домі

Раніше президент США Дональд Трамп призначив Ілона Маска на посаду голови Департаменту державної ефективності. Мільярдер звільнив тисячі федеральних службовців та спровокував масові протести в усіх штатах.

Тоді американський лідер переконував, що Маск діє правильно, а представники Білого дому відкидали всі чутки щодо розбіжностей. Проте інсайдери заявляють, що мільярдер дратує команду Трампа.

Деякі з них вважають, що Маску потрібно пройти тест на наркотики та називають його "божевільним дядечком Ілоном".

Я був в одній кімнаті з Ілоном, і він завжди намагається бути смішним. Але він не смішний. Взагалі. Він відпускає ці жарти, робить невеликі зауваження і посміхається, а потім виглядає майже ображеним, якщо ви не піддаєтеся його гумору,

– каже чиновник адміністрації Трампа.

Додамо, що, говорячи про Маска, чиновники Білого дому часто називають його "дратівливим". Інсайдер каже, що навіть це слово не відображає ситуацію повною мірою. За його словами, Ілон думає, що "розумніший за всіх інших в кімнаті, і поводиться відповідно, навіть коли очевидно, що він не розуміє, про що говорить".

Джерела повідомили журналістам, що Марко Рубіо "не приховує свого презирства" до нього, а прізвисько "божевільний дядечко Ілон" придумали інші співробітники Держдепартаменту.

Варто зазначити, що раніше між держсекретарем США та Маском виник конфлікт. Тоді на засіданні Кабміну Сполучених Штатів Рубіо звинуватив мільярдера в брехні та неконтрольованій владі.