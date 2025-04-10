Наразі він обіймає посаду керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Ілон Маск використовує ШІ, щоб відстежувати урядові комунікації, в яких критикують його і Трампа

Що відомо про вимогу демократів

Про вимогу звільнити Ілона Маска з чинної посади йдеться у листі 77 демократів Палати представників до Дональда Трампа.

Ми вимагаємо від вашої адміністрації негайної публічної заяви про те, що Маск піде у відставку та передасть усі повноваження щодо прийняття рішень, як того вимагає закон, до 30 травня,

– ідеться у зверненні.

Згідно з американським законодавством спеціальні держслужбовці, яким є Маск, не можуть обіймати посаду більш як 130 днів. Демократи кажуть, що не дозволять Маску повернутися в якості спеціального державного службовця протягом року.

Втім, все може змінитися у разі його відмови від своїх компанії, зокрема Tesla та SpaceX. В інтерв'ю Axios конгресмен Грег Казар, який є ініціатором листа сказав, що це є лише першим кроком, потім тиск з цього приводу нібито лише посилюватиметься.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що тиск громадськості на республіканців буде тільки посилюватися до 30 травня", – сказав він. Чиновник додав, що демократи мають у своєму розпорядженні юридичні та політичні інструменти, і "силу громадського тиску".

До слова, Politico із посиланням на інсайдерів нещодавно повідомляло, що Дональд Трамп задоволений роботою Ілона Маска та його ініціативою з Департаментом ефективності уряду США, проте незабаром мільярдер повернеться до свого бізнесу.