Сейчас он занимает должность руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что известно о требовании демократов

О требовании уволить Илона Маска с действующей должности говорится в письме 77 демократов Палаты представителей к Дональду Трампу.

Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления о том, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая,

– говорится в обращении.

Согласно американскому законодательству специальные госслужащие, которым является Маск, не могут занимать должность более 130 дней. Демократы говорят, что не позволят Маску вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года.

Впрочем, все может измениться в случае его отказа от своих компании, в частности Tesla и SpaceX. В интервью Axios конгрессмен Грег Казар, который является инициатором письма сказал, что это является лишь первым шагом, потом давление по этому поводу якобы будет только усиливаться.

"Мы четко даем понять, что давление общественности на республиканцев будет только усиливаться до 30 мая", – сказал он. Чиновник добавил, что демократы располагают юридическими и политическими инструментами, и "силой общественного давления".

К слову, Politico со ссылкой на инсайдеров недавно сообщало, что Дональд Трамп доволен работой Илона Маска и его инициативой с Департаментом эффективности правительства США, однако вскоре миллиардер вернется к своему бизнесу.