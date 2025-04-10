Он следит за всеми

По данным источников, такими действиями Маск пытается найти людей, которые являются нелояльными к нему и президенту. Например, сообщается, что руководство Агентства по охране окружающей среды (EPA) было проинформировано о том, что DOGE внедряет системы искусственного интеллекта для анализа коммуникаций в различных приложениях и платформах, включая Microsoft Teams, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Основное внимание уделяется выявлению антимасковских и антитрамповских настроений среди сотрудников. По имеющимся данным, DOGE осуществляет надзор за лицами, чья работа и взгляды не согласуются с политикой администрации. Один из руководителей EPA якобы предупредил своих подчиненных: "Будьте осторожны со своими словами, текстами и действиями".

Хотя EPA прямо не подтвердило использование ИИ для оценки лояльности сотрудников, агентство сообщило Reuters, что "рассматривает возможности применения ИИ для оптимизации своих функций и повышения административной эффективности". При этом в EPA отметили, что пока не используют ИИ "при принятии кадровых решений совместно с DOGE".

Стоит отметить, что EPA недавно отправило в отпуск около 600 сотрудников и объявило о планах сокращения бюджета на 65% в рамках общегосударственной программы экономии расходов, инициированной DOGE.

Пока неизвестно, что будет с теми работниками, которых признают "нелояльными" к Маска и Трампа, но можно предположить, что они будут уволены с государственной работы, поскольку именно этим и занимается DOGE.

Ненадежные коммуникации

Кроме этого, появилась информация о том, что сотрудники DOGE используют мессенджер Signal для внутренней коммуникации, хотя этот сервис не является одним из разрешенных правительством средств общения.

Это может составлять нарушение федеральных правил по ведению делопроизводства, поскольку Signal имеет функцию автоматического удаления сообщений через заданный промежуток времени, а закон обязывает сохранять подобные материалы для возможных расследований в будущем.

Сообщается также, что некоторые сотрудники DOGE используют Google Docs для совместного редактирования официальных документов, что фактически обходит стандартные процедуры проверки и контроля.

Наконец, есть данные об использовании чат-бота Grok AI, разработанного Илоном Маском, в рабочих процессах, однако конкретные цели его применения остаются неизвестными.

Таинственность DOGE

Деятельность DOGE уже неоднократно подвергалась критике из-за ее закрытости. У Трампа ранее заявили, что поскольку новое министерство является частью Администрации Президента, оно не обязано предоставлять публичный доступ к своим записям в отличие от официальных правительственных органов.

Однако федеральный судья в прошлом месяце обязал DOGE начать предоставлять информацию о своей деятельности организации "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтоне, которая подала соответствующий иск по закону о свободе информации.

Представители организации сообщили Reuters, что по состоянию на понедельник никаких документов от DOGE они не получили.