Случайное разоблачение

Журналисты раскопали старые сообщения Кристофера Стэнли, оставленные еще в подростковом возрасте, где он хвастается своими хакерскими достижениями, распространением пиратских электронных книг, нелицензионного программного обеспечения и игровых читкодов. Все эти публикации можно было найти на архивированных версиях различных сайтов, но сейчас, после широкого освещения этой истории, они были быстро удалены, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Стэнли был назначен в Министерство юстиции Департаментом правительственной эффективности Илона Маска (DOGE). Хотя Маск утверждает, что DOGE работает прозрачно, мало что известно о сотрудниках или их роли в правительстве. Остается непонятным, чем именно занимается Стэнли в Министерстве, но источник отмечает, что офис заместителя генерального прокурора среди прочего отвечает за расследование различных преступлений, "включая хакерство и другую злонамеренную кибердеятельность". Министерство юстиции подтвердило, что как "специальный правительственный служащий", как и Маск, Стэнли не получает правительственной зарплаты.

Сомнительное прошлое инженера, согласно сообщению, достигает 2006 года, когда Стэнли еще учился в средней школе. Журналисты связали его с несколькими сайтами и форумами, отслеживая различные псевдонимы, которые он до сих пор использует, в частности Reneg4d3, псевдоним, который он до сих пор имеет на YouTube. Они подтвердили связь, "сопоставив данные регистрации сайтов с его старым адресом электронной почты и сопоставив биографические данные Reneg4d3 с данными Стэнли".

В одном из случаев Стэнли хвастался "взломом серверов", как показывает уже удаленный снимок экрана Internet Archive.

В другом случае он похвастался на форуме, что получил доступ администратора через "легкий эксплойт" к конкурирующему форуму, после чего назвал его участников "тупыми нубами".

Он также нацеливался на конкурирующий сайт игровых читов. Ресурс был взломан и на его страницах было размещено послание, в котором утверждалось, что за атакой стоит "RENEG4D3.com".

Есть также свидетельства, что он занимался еще большей хакерской деятельностью.

В то время Стэнли, казалось, не боялся последствий, но примерно в возрасте 19 лет он понял, что публичное хвастовство хакерством может быть не лучшей идеей. После того как он якобы получил юридическую угрозу от южнокорейской игровой компании Nexon Co. за "проникновение в их игровое программное обеспечение и изменение определенных аспектов игры", он заявил в заметке 2010 года, что "я больше не взламываю PayPal, не получаю root-доступы к чужим компьютерам и не использую эксплойты для онлайн-сайтов". То есть можно сделать вывод, что он делал все это раньше.

Дискуссии на одном из его форумов показывают, что Стэнли не полностью оставил мир хакерства позади. Один из его сайтов еще некоторое время предлагал контрабандные электронные книги и пиратское программное обеспечение .

. В декабре 2014 года, когда ему было 23 года, Стэнли опубликовал видео, на котором он взламывает базу данных клиентов для хакерской группы под названием Lizard Squad. В том же самом году Lizard Squad взяла на себя ответственность за атаки на PlayStation Network корпорации Sony.

Это никого не волнует

Эксперты по национальной безопасности, кажется, убеждены, что хакерское прошлое Стэнли не должно дисквалифицировать его от работы в правительстве, отмечая, что многие молодые хакеры начинают именно так, прежде чем помогать в усилиях по пресечению злонамеренной деятельности. Соучредитель компании по кибербезопасности Trail of Bits Дэн Гвидо сообщил, что нацеливание Стэнли на других хакеров в этот юношеский период, например взлом конкурирующего сайта игровых читов, может быть "смягчающим" фактором при оценке его вероятных прошлых правонарушений.

Сейчас, в свои 30 с лишним лет, учетная запись Стэнли в X показывает (или притворяется), что он обычный пользователь социальных сетей. Хакер является горячим сторонником компаний Маска, включая X и SpaceX, где он, кажется, все еще работает, согласно его LinkedIn, и на YouTube, где он до сих пор использует псевдоним "Reneg4d3". На его фотографии профиля он позирует со своим боссом, Маском.

Бунтарский тон его юношеских сообщений, кажется, исчез, хотя он поддержал шутку Маска на первое апреля прошлого года о том, что Маск покидает X, чтобы стать директором по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии в Disney, пошутив, что его самого повысили до директора по вопросам дезинформации в X после ухода Маска. Вместо бранных слов и непристойных рисунков из его подростковых лет, он, кажется, больше склонен выглядеть профессионально в своих сообщениях, включая продвижение и поддержку разработок X Safety, направленных на улучшение безопасности сайта.

Повзрослев, он, как пишут журналисты, теперь кажется менее склонным публично раздражать других. Среди его выделенных сообщений есть сообщение с лета 2024 года. На нем изображен мультфильм, который просмотрели 2,5 миллиона раз, и который свидетельствует о том, что Стэнли считает себя "центристом", который сегодня стремится "быть справедливым и честным" и "не быть мудаком", оставаясь при этом "любознательным" и "бросая вызов требованиям". Он выступает против "навешивания ярлыков" на людей, что, по его мнению, способствует расколу в обществе.