Американський президент нібито поділився планами зі своїм найближчим оточенням. Про це пише Politico із посиланням на інсайдерів, передає 24 Канал.

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Коли Маск піде з посади

Імовірно, зміни пов'язані з закінченням 130-денного періоду перебування Маска на посаді "спеціального державного службовця" – наприкінці травня або на початку червня.

Нагадаємо, Трамп уже говорив про повернення мільярдера до бізнесу, а Маска питали, чи буде він готовий піти після закінчення терміну.

Я думаю, що ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на 1 трильйон доларів за цей час,

– відповів підприємець.

Цікаво, що деякі посадовці Білого дому нібито радіють новині, адже сприймали Маска як політичну проблему через його непередбачуваність.

Однак високопоставлені чиновники вважають, що мільярдер усе-таки збереже неформальну роль радника та продовжить зрідка з'являтися на території президентської резиденції. Ба більше, кожен, хто думає, що Маск повністю зникне з оточення Трампа, буцімто "обманює себе".