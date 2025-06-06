Посол ЕС рассказала, как ночевала в бомбоубежище во время атаки на Киев

Ночью 6 июня оккупанты совершили очередную массированную атаку на Украину, в частности столицу. Вместе с киевлянами под ударом вражеских дронов и ракет оказались посол ЕС Катарина Матернова вместе с братом Петером.

О пережитом дипломат рассказала в посте в Facebook, передает 24 Канал.

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Матернова попала под одну из самых массированных атак России

Матернова отметила, что провела ночь в бомбоубежище. Вместе с ней был ее единственный брат – Петер.

Он (Петер – 24 Канал) опытный онколог, сильный человек, который регулярно сталкивается со смертью среди своих пациентов. Но этой ночью он был напуган. Мы все были,

– добавила политик.

Она заметила, что атака против 6 июня стала возмездием России за "зрелищную и смелую операцию Украины "Паутина", которая поразила более 30% российских стратегических бомбардировщиков.

Матернова отметила, что пока украинцы атакуют военную стратегическую инфраструктуру, Россия убивает мирных жителей, бомбит многоквартирные дома и детские площадки.

Украина платит самую высокую цену за свое сопротивление – человеческие жизни. Но она борется за мир для всех нас. Это заслуживает восхищения и масштабной поддержки демократического мира,

– написала дипломат.