Про пережите дипломатка розповіла у дописі в Facebook, передає 24 Канал.

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Матернова потрапила під одну з наймасованіших атак Росії

Матернова зазначила, що провела ніч у бомбосховищі. Разом із нею був її єдиний брат – Петер.

Він (Петер – 24 Канал) досвідчений онколог, сильна людина, яка регулярно стикається зі смертю серед своїх пацієнтів. Але цієї ночі він був наляканий. Ми всі були,

– додала політикиня.

Вона зауважила, що атака проти 6 червня стала відплатою Росії за "видовищну та сміливу операцію України "Павутина", яка уразила понад 30% російських стратегічних бомбардувальників.

Матернова зауважила, що поки українці атакують військову стратегічну інфраструктуру, Росія вбиває мирних жителів, бомбить багатоквартирні будинки та дитячі майданчики.

Україна платить найвищу ціну за свій опір – людські життя. Але вона бореться за мир для всіх нас. Це заслуговує захоплення та масштабної підтримки демократичного світу,

– написала дипломатка.