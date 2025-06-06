Про пережите дипломатка розповіла у дописі в Facebook, передає 24 Канал.
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Матернова потрапила під одну з наймасованіших атак Росії
Матернова зазначила, що провела ніч у бомбосховищі. Разом із нею був її єдиний брат – Петер.
Він (Петер – 24 Канал) досвідчений онколог, сильна людина, яка регулярно стикається зі смертю серед своїх пацієнтів. Але цієї ночі він був наляканий. Ми всі були,
– додала політикиня.
Вона зауважила, що атака проти 6 червня стала відплатою Росії за "видовищну та сміливу операцію України "Павутина", яка уразила понад 30% російських стратегічних бомбардувальників.
Матернова зауважила, що поки українці атакують військову стратегічну інфраструктуру, Росія вбиває мирних жителів, бомбить багатоквартирні будинки та дитячі майданчики.
Україна платить найвищу ціну за свій опір – людські життя. Але вона бореться за мир для всіх нас. Це заслуговує захоплення та масштабної підтримки демократичного світу,
– написала дипломатка.