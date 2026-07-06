"Украине срочно требуется больше ПВО": как мир реагирует на очередную массированную российскую атаку

Европейские лидеры, главы МИД и Минобороны стран мира отреагировали на массированную атаку России на Украину в ночь на 6 июля. Союзники заверили, что усилят давление на Москву, а также заговорили об укреплении ПВО нашей страны.

Реакции мировых лидеров на массированный обстрел Украины в понедельник – собрал 24 Канал.

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Как мир отреагировал на массированную атаку на Украину 6 июля?

Евросоюз

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что путинский режим вновь совершил атаку на мирных жителей Украины с воздуха, задействовав более 400 дронов и ракет.

Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны. Мы обсудим это на этой неделе в Анкаре на саммите НАТО,

– заверила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что на прошлой неделе ЕС предоставил Украине первые 4 миллиарда евро в рамках кредита на 90 миллиардов евро, чтобы укрепить оборону Украины с помощью передовых технологий дронов.

"Скоро будет больше. И мы упорно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни заключить соглашение о 21-м пакете санкций. Мы продолжим наращивать давление, пока Россия не прекратит кровавую бойню", – резюмировала председатель Еврокомиссии.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в Facebook отметила, что России достаточно трех дней, чтобы начать очередную массированную комбинированную атаку на Киев.

Еще до того, как спасатели закончили расчистку завалов после обстрела на прошлой неделе, ракеты и дроны вновь обрушились на столицу Украины. Число погибших растет с каждым часом. Спасательные команды до сих пор ищут людей в руинах разрушенных многоквартирных домов, зная, что каждая минута может означать разницу между жизнью и смертью,

– написала дипломатка.

Она также подчеркнула, что это не была атака на военные цели, а очередное преднамеренное нападение на гражданское население.

"Каждый новый удар несет один и тот же посыл: Россия не стремится к миру. Она пытается измотать Украину, терроризировать ее народ и сломить его волю. Но это не удастся. Это не может удаться", – резюмировала Матернова.

ПАСЕ

Президент ПАСЕ Петра Байр написала в соцсети X, что Россия вновь нанесла удар по Киеву, всего через несколько дней после предыдущих смертоносных атак.

Намеренное нацеливание на гражданских лиц не демонстрирует силу – это лишь усугубляет страдания и подрывает уважение к международному праву. Европа должна объединиться, обеспечить привлечение виновных к ответственности и укрепить способность Украины защищать свой народ,

– отметила Байр.

Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после российской атаки на украинские города подчеркнул в соцсети X необходимость постоянного давления на Россию.

Россия не изменит своего курса, если ее не заставят это сделать. Только постоянное давление может изменить расчеты Кремля. Больше политического давления, больше экономического давления и больше военной поддержки Украины. Россия должна понять, что ее стратегия провалилась и что ответственности не избежать,

– написал он.

В Минобороны Эстонии после атаки России на Украину в ночь на понедельник призвали к единству ради сдерживания российской агрессии.

"Мы должны объединиться, чтобы сдержать российскую агрессию и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины", – отметили в эстонском оборонном ведомстве.