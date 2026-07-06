Реакції світових лідерів на масований ворожий обстріл по Україні у понеділок – зібрав 24 Канал.

До теми Влучання у багатоповерхівки, загинули люди: що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва

Як реагував світ на масовану атаку по Україні 6 липня?

Євросоюз

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, що путінський режим знову атакував цивільних українців з повітря, використавши понад 400 дронів і ракет.

Україна терміново потребує більше протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО,

– запевнила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що минулого тижня ЄС надав Україні перші 4 мільярди євро в межах позики на 90 мільярдів євро, щоб посилити оборону України за допомогою передової технології дронів.

"Більше буде незабаром. І ми наполегливо працюємо, щоб укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій найближчими днями. Ми продовжимо нарощувати тиск, доки Росія не припинить криваву бійню", – резюмувала президентка Єврокомісії.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у фейсбуці зазначила, що Росії достатньо трьох днів, аби розпочати чергову масовану комбіновану атаку на Київ.

Ще до того, як рятувальники закінчили розбирати завали після минулотижневого обстрілу, ракети та дрони знову полетіли на столицю України. Кількість загиблих зростає щогодини. Рятувальні команди досі шукають людей у руїнах зруйнованих багатоквартирних будинків, знаючи, що кожна хвилина може означати різницю між життям і смертю,

– написала дипломатка.

Вона також наголосила, що це не була атака на військові цілі, а черговий навмисний напад на цивільне населення.

"Кожен новий удар несе одне й те саме послання: Росія не прагне миру. Вона намагається виснажити Україну, тероризувати її народ і зламати його волю. Але це не вдасться. Це не може вдатися", – резюмувала Матернова.

ПАРЄ

Президентка ПАРЄ Петра Байр написала у соцмережі Х, що Росія знову завдала удару по Києву, лише через кілька днів після попередніх смертельних атак.

Навмисне націлювання на цивільних осіб не демонструє силу – це лише поглиблює страждання та підриває повагу до міжнародного права. Європа повинна об’єднатися, забезпечити притягнення винних до відповідальності та зміцнити здатність України захищати свій народ,

– зазначила Байр.

Естонія

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після російської атаки по українських містах наголосив у соцмережі Х на потребі постійного тиску на Росію.

Росія не змінить свого курсу, якщо її не змусять цього зробити. Лише постійний тиск може змінити розрахунки Кремля. Більше політичного тиску, більше економічного тиску та більше військової підтримки України. Росія повинна зрозуміти, що її стратегія провалилася і що відповідальності не уникнути,

– написав він.

У Міноборони Естонії після атаки Росії по Україні у ніч проти понеділка закликали до єдності задля стримання російської агресії.

"Ми повинні об’єднатися, щоб стримати російську агресію та забезпечити справедливий і тривалий мир для України", – зазначили в естонському оборонному відомстві.