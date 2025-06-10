Почему Москва усиливает удары по городам Украины: в Bloomberg назвали причину

Россия наращивает производство беспилотников, чтобы увеличить массированные ежедневные атаки на украинские города. Таким образом Москва хочет давить на Киев, чтобы тот согласился на ее мирные условия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

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Зачем Россия усилила атаки по Украине

Журналисты отметили, что в 2025 году Москва усилила атаки дронов. Их масштабы резко возросли с 267 беспилотников за день в феврале.

Сначала Россия уступила Украине в разработке дронов, но сейчас она постепенно наращивает массовое производство беспилотников "Шахед" иранского производства и других типов беспилотных летательных аппаратов, что дает Кремлю готовое оружие для усиления давления на Киев, чтобы тот согласился на ее военные требования,

– пишет издание.

В апреле президент России Владимир Путин приказал производителям оборонной продукции ускорить производство беспилотников, начиная с 1,5 миллиона единиц, произведенных в 2024 году.

В недавнем отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований отметили, что цель Москвы с подобными атаками – использовать "стратегию наказания" с помощью недорогих беспилотников "Шахед", чтобы заставить Киев подчиниться.

"Хотя Украине удается глушить или сбивать большинство из них, это оружие перенасыщает украинскую противовоздушную оборону и подрывает моральный дух гражданского населения из-за постоянных ночных атак", – говорится в отчете.

Олег Александров, представитель Службы внешней разведки Украины, сообщил, что российским производителям беспилотников удалось увеличить производство дальнобойных летательных аппаратов до более 30 000 в этом году с 15 000 в 2024 году, а также произвести до 2 миллионов небольших тактических беспилотников, используемых против танков и артиллерии.

По данным Forbes Ukraine, ГУР МО оценивает, что половина дальнобойных беспилотников, производимых врагом ежемесячно, являются имитаторами. Киев также обвинил Россию в использовании электроники, преимущественно поставляемой из Китая, что является нарушением санкций. Пекин ранее заявлял, что "не поставляет оружие ни одной из сторон войны".

Дроны оказались недорогой альтернативой высокоточному оружию. Это осознание пришло не сразу. Однако, как только стало понятно, что дроны дают ощутимые результаты, это дало толчок для ускорения интеграции беспилотных систем различных классов в военные операции,

– сказал Денис Федутинов, эксперт по БпЛА.

По словам Федутинова, рост производства российских беспилотников во всех категориях был показательным по сравнению с показателями до 2022 года. Он также сказал, что в некоторых сферах, таких как барражирующие боеприпасы и FPV-дроны, речь идет об увеличении на несколько порядков.

Кроме беспилотников типа "Шахед", которые Россия начала импортировать из Ирана в 2022 году, прежде чем начать собственное производство, Москва разработала новый беспилотник с использованием китайских технологий, который может выбирать цели с помощью искусственного интеллекта.

Украинская разведка 9 июня опубликовала детали конструкции нового российского ударного беспилотника V2U, который, по ее словам, используется российскими войсками на северо-востоке Украины в Сумской области.

"Россия догнала и максимизирует производство и использование беспилотников, но они делают это традиционным способом. Украинцам удается не отставать в войне беспилотников, реагируя асимметрично", – сказал Руслан Пухов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий, аналитического центра по вопросам обороны.