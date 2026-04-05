"В этот раз мы не согласны": Мелони резко ответила на критику Трампа по поводу войны с Ираном

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую обычно считают одной из ключевых союзниц Дональда Трампа в Европе, заявила, что она "не согласна" с критикой президента США в адрес европейских стран и их позиции по войне с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Что Мелони ответила Трампу?

Джорджа Мелони объяснила, что союзнические отношения с США важны для Европы, однако есть нюанс.

Я продолжаю считать, что на геополитическом уровне Европа мало что выигрывает от разногласий с Соединенными Штатами, но наша работа заключается, прежде всего, в защите наших национальных интересов, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны,

– подчеркнула глава итальянского правительства.

Мелони, которая находится в Саудовской Аравии, чтобы попытаться обеспечить энергоснабжение для Италии, отметила, что война уже негативно влияет на экономику страны, и ее правительство намерено защитить итальянские семьи и бизнес.

Стоит отметить, что заявление чиновницы прозвучало через несколько дней после того, как Италия запретила американскому самолету использовать военную базу на Сицилии для перелета на Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп ранее резко критиковал европейских союзников за отсутствие поддержки войны с Ираном. По его словам, другие страны должны активнее участвовать в патрулировании Ормузского пролива – ключевого нефтяного маршрута, который контролирует Тегеран.

Трамп утверждал, что поскольку многие европейские страны больше зависят от пролива для своей нефти, они также должны помочь возобновить его работу.

