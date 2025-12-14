Мерц не участвует в переговорах между Зеленским и командой Трампа, – СМИ

В Берлине 14 декабря продолжаются переговоры между представителями Украины и США. Медиа сообщили, что Мерц не принимает в них участие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

Что известно об участии Мерца в переговорах?

Владимир Зеленский распространил ряд фото с украинско-американской встречи. Это дало основания говорить, что Фридрих Мерц тоже участвует в переговорах.



Мерц и украинская делегация / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Начали встречу,

– написал Зеленский в 17:23.

Украинский президент выложил эмодзи трех флагов – Украины, США, Германии.



СМИ заметили, что Мерц постоянно рядом с Зеленским на встрече / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Проукраинский телеграм-канал "Быть или" акцентировал, что других европейцев, кроме немцев, нет.

Также на всех фото Мерц рядом с Зеленским и ни на шаг от него не отходит. В отличие от трехдневных переговоров в Майами на прошлой неделе, где украинская делегация была один на один с Уиткоффом и Кушнером, сегодня Украина имеет надежное прикрытие в виде сильнейшего лидера Европы,

– написал паблик.

А некоторые вообще подчеркивали: Мерц сел с украинской стороны стола.



Встреча в Берлине 14 декабря / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Но в Германии уточнили: канцлер не участвует в переговорном процессе между Украиной и США 14 декабря.

В ведомстве канцлера в Берлине президент Украины Владимир Зеленский, его переговорщики и делегация США сначала провели встречу между собой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах по прекращению огня в Украине,

– рассказало медиа Die Welt.

Мерц коротко поздоровался и ушел из переговорной комнаты. Поэтому приведенные фото касаются именно консультаций перед раундом переговоров.

Немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на правительственные источники рассказало, что канцлер Фридрих Мерц вышел из комнаты кабинета министров в Ведомстве канцлера после короткого приветствия.

В качестве модератора Мерц оставил своего советника по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтера Зауттера.

Источники Новости.LIVE в Офисе президента тоже сообщили, что Мерц встретил обе делегации и покинул встречу.

То есть встреча в Берлине не была трехсторонней, как это могло показаться по фото.

Почему ситуация с Мерцем важна?

Вероятно, это был сознательный шаг как со стороны Зеленского, так и со стороны Мерца. Вряд ли украинский лидер просто так выложил эмодзи флага, а Мерц фигурировал на всех фото возле Зеленского просто как хозяин встречи. В дипломатии редко бывают совпадения.

Предположительно, это сигнал для США со стороны и Европы, и конкретно Германии.

Накануне Фридрих Мерц сделал сильные заявления в поддержку Украины, в которых критиковал политику Америки.

В частности, на партийном съезде 13 декабря Мерц сказал: десятилетия Pax Americana (то есть американского мира) в Европе, к которым привыкли в ЕС, закончились. В "мировых центрах власти" произошел тектонический сдвиг.

Америка больше не чувствует ответственности за европейских союзников. Теперь США очень агрессивно отстаивают собственные интересы – а значит и Европа должна делать то же самое.

Интересно, что Мерц все же призвал сохранить НАТО. И заметил: после Трампа американская политика, скорее всего, не изменится. Европейцам может быть еще сложнее со следующим президентом США. А Путин похож на Гитлера и не остановится на Украине.