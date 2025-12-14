Мерц не бере участь у переговорах між Зеленським і командою Трампа, – ЗМІ
- Фрідріх Мерц на всіх фото з Берліна поруч із Зеленським, що дало підстави говорити, ніби він бере участь у перемовинах.
- Напередодні Мерц зробив заяви на підтримку України і критикував політику США. В Німеччині сказали, чи була зустріч у Берліні 14 грудня тристоронньою.
У Берліні 14 грудня тривають переговори між представниками України та США. Медіа повідомили, що Мерц не бере в них участь.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.
Що відомо про участь Мерца в переговорах?
Володимир Зеленський поширив низку фото з українсько-американської зустрічі. Це дало підстави говорити, що Фрідріх Мерц теж бере участь у перемовинах.
Мерц та українська делегація / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Розпочали зустріч,
– написав Зеленський о 17:23.
Український президент виклав емодзі трьох прапорів – України, США, Німеччини.
ЗМІ помітили, що Мерц постійно поруч із Зеленським на зустрічі / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Проукраїнський телеграм-канал "Быть или" акцентував, що інших європейців, окрім німців, немає.
Також на всіх фото Мерц поряд із Зеленським і ні на крок від нього не відходить. На відміну від триденних переговорів у Маямі минулого тижня, де українська делегація була віч-на-віч з Віткоффом і Кушнером, сьогодні Україна має надійне прикриття у вигляді найсильнішого лідера Європи,
– написав паблік.
А дехто узагалі наголошував: Мерц сів з українського боку столу.
Зустріч у Берліні 14 грудня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Та в Німеччині уточнили: канцлер не бере участі в переговорному процесі між Україною та США 14 грудня.
У Відомстві канцлера в Берліні президент України Володимир Зеленський, його переговірники та делегація США спочатку провели зустріч між собою, щоб обговорити наступні кроки в переговорах щодо припинення вогню в Україні,
– розповіло медіа Die Welt.
Мерц коротко привітався і пішов з переговорної кімнати. Тож наведені фото стосуються саме консультацій перед раундом перемовин.
Німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на урядові джерела розповіло, що канцлер Фрідріх Мерц вийшов із кімнати кабінету міністрів у Відомстві канцлера після короткого привітання.
Як модератора, Мерц залишив свого радника з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтера Зауттера.
Джерела Новини.LIVE в Офісі президента теж повідомили, що Мерц зустрів обидві делегації та залишив зустріч.
Тобто зустріч у Берліні не була тристоронньою, як це могло видатися з фото.
Чому ситуація з Мерцом важлива?
Імовірно, це був свідомий крок як з боку Зеленського, так і з боку Мерца. Навряд чи український лідер просто так виклав емодзі прапора, а Мерц фігурував на всіх фото біля Зеленського просто як господар зустрічі. У дипломатії рідко бувають збіги.
Імовірно, це сигнал для США з боку і Європи, і конкретно Німеччини.
Напередодні Фрідріх Мерц зробив сильні заяви на підтримку України, в яких критикував політику Америки.
Зокрема, на партійному з'їзді 13 грудня Мерц сказав: десятиліття Pax Americana (тобто американського миру) в Європі, до яких звикли в ЄС, закінчилися. Натомість у "світових центрах влади" відбулося тектонічне зрушення.
Америка більше не відчуває відповідальність за європейських союзників. Тепер США дуже агресивно обстоюють власні інтереси – а значить і Європа має робити те саме.
Цікаво, що Мерц усе ж закликав зберегти НАТО. І зауважив: після Трампа американська політика, швидше за все, не зміниться. Європейцям може бути ще складніше з наступним президентом США. А Путін схожий на Гітлера й не зупиниться на Україні.