Мерц не бере участь у переговорах між Зеленським і командою Трампа, – ЗМІ

У Берліні 14 грудня тривають переговори між представниками України та США. Медіа повідомили, що Мерц не бере в них участь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.

Дивіться також Окрім мирного плану, на переговорах США розглядають відновлення України, – Зеленський

Що відомо про участь Мерца в переговорах?

Володимир Зеленський поширив низку фото з українсько-американської зустрічі. Це дало підстави говорити, що Фрідріх Мерц теж бере участь у перемовинах.



Мерц та українська делегація / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Розпочали зустріч,

– написав Зеленський о 17:23.

Український президент виклав емодзі трьох прапорів – України, США, Німеччини.



ЗМІ помітили, що Мерц постійно поруч із Зеленським на зустрічі / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Проукраїнський телеграм-канал "Быть или" акцентував, що інших європейців, окрім німців, немає.

Також на всіх фото Мерц поряд із Зеленським і ні на крок від нього не відходить. На відміну від триденних переговорів у Маямі минулого тижня, де українська делегація була віч-на-віч з Віткоффом і Кушнером, сьогодні Україна має надійне прикриття у вигляді найсильнішого лідера Європи,

– написав паблік.

А дехто узагалі наголошував: Мерц сів з українського боку столу.



Зустріч у Берліні 14 грудня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Та в Німеччині уточнили: канцлер не бере участі в переговорному процесі між Україною та США 14 грудня.

У Відомстві канцлера в Берліні президент України Володимир Зеленський, його переговірники та делегація США спочатку провели зустріч між собою, щоб обговорити наступні кроки в переговорах щодо припинення вогню в Україні,

– розповіло медіа Die Welt.

Мерц коротко привітався і пішов з переговорної кімнати. Тож наведені фото стосуються саме консультацій перед раундом перемовин.

Німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на урядові джерела розповіло, що канцлер Фрідріх Мерц вийшов із кімнати кабінету міністрів у Відомстві канцлера після короткого привітання.

Як модератора, Мерц залишив свого радника з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтера Зауттера.

Джерела Новини.LIVE в Офісі президента теж повідомили, що Мерц зустрів обидві делегації та залишив зустріч.

Тобто зустріч у Берліні не була тристоронньою, як це могло видатися з фото.

Чому ситуація з Мерцом важлива?

Імовірно, це був свідомий крок як з боку Зеленського, так і з боку Мерца. Навряд чи український лідер просто так виклав емодзі прапора, а Мерц фігурував на всіх фото біля Зеленського просто як господар зустрічі. У дипломатії рідко бувають збіги.

Імовірно, це сигнал для США з боку і Європи, і конкретно Німеччини.

Напередодні Фрідріх Мерц зробив сильні заяви на підтримку України, в яких критикував політику Америки.

Зокрема, на партійному з'їзді 13 грудня Мерц сказав: десятиліття Pax Americana (тобто американського миру) в Європі, до яких звикли в ЄС, закінчилися. Натомість у "світових центрах влади" відбулося тектонічне зрушення.

Америка більше не відчуває відповідальність за європейських союзників. Тепер США дуже агресивно обстоюють власні інтереси – а значить і Європа має робити те саме.

Цікаво, що Мерц усе ж закликав зберегти НАТО. І зауважив: після Трампа американська політика, швидше за все, не зміниться. Європейцям може бути ще складніше з наступним президентом США. А Путін схожий на Гітлера й не зупиниться на Україні.