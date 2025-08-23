"200 метров с 10 километров": Мерц оценил текущие успехи в достижении мира в Украине
- Канцлер Германии заявил, что дипломатические усилия для окончания войны в Украине лишь на начальной стадии, он сравнил их с преодолением 200 метров из 10 километров.
- Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз и Германия сейчас прилагают больше всего дипломатических усилий, но процесс мира требует терпения из-за сложности ситуации.
Дипломатические усилия по прекращению войны в Украине до сих пор сталкиваются с серьезными вызовами. Сейчас ситуация находится только в начале пути.
Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции ХДС в Оснабрюке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
Смотрите также Реванш популистов в Германии и Европе: как это угрожает Украине и почему немцы за них голосуют
Как Мерц оценивает прогресс дипломатических усилий?
Немецкий канцлер заявил, что его страна совместно с Европейским Союзом еще никогда раньше не прилагали столько дипломатических усилий для окончания войны России против Украины, как в течение последних трех недель.
"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", – подчеркнул лидер.
В то же время Мерц предупреждает, что процесс достижения мира в Украине требует терпения. По его мнению, на фоне заявлений Владимира Путина "все" должны понять, "насколько сложным" будет эта задача в последующие недели или месяцы.
Мы сделали первые шаги... Но позвольте мне выразить это аналогией: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров,
– заявил Фридрих Мерц.
Что этому предшествовало?
Владимир Зеленский и европейские лидеры недавно были в Вашингтоне, где встретились с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирные усилия по Украине, участие принял и Фридрих Мерц.
Канцлер Германии первым вышел к прессе после многосторонних переговоров в Белом доме. Он сообщил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих недель. Место встречи должно быть согласовано.
Тогда Мерц скептически оценил вероятность появления Путина на двустороннем саммите. Канцлер сомневается, что у него хватит смелости. Также он отметил, что переговоры в Белом доме превзошли ожидания.
Отметим, в The Guardian писали, что после встречи немецкий канцлер также сказал, что требования России относительно территориальных уступок со стороны Украины недопустимы и сравнил их с требованием отдать Флориду.