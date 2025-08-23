Дипломатические усилия по прекращению войны в Украине до сих пор сталкиваются с серьезными вызовами. Сейчас ситуация находится только в начале пути.

Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции ХДС в Оснабрюке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Как Мерц оценивает прогресс дипломатических усилий?

Немецкий канцлер заявил, что его страна совместно с Европейским Союзом еще никогда раньше не прилагали столько дипломатических усилий для окончания войны России против Украины, как в течение последних трех недель.

"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", – подчеркнул лидер.

В то же время Мерц предупреждает, что процесс достижения мира в Украине требует терпения. По его мнению, на фоне заявлений Владимира Путина "все" должны понять, "насколько сложным" будет эта задача в последующие недели или месяцы.

Мы сделали первые шаги... Но позвольте мне выразить это аналогией: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров,

– заявил Фридрих Мерц.

Что этому предшествовало?