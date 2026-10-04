"Я не позволю себя запугать": Мерц ответил на угрозы Москвы на фоне визита в Киев

4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев. Буквально накануне МИД России предостерегал иностранцев от поездок в украинскую столицу.

Фридрих Мерц не считает, что российские угрозы связаны с его поездкой в Украину. Об этом немецкий канцлер заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает 24 Канал.

Как Мерц отреагировал на предупреждения из Москвы?

В то же время политик подчеркнул, что даже если бы угрозы были адресованы именно ему, он все равно не позволил бы себя запугать и не отказался бы от визита.

Мерц подчеркнул, что и в дальнейшем будет совершать поездки, которые считает необходимыми.

Я не позволю себя запугать. На меня это не производит впечатления. И я буду совершать те поездки и те визиты, которые считаю нужными. Я абсолютно равнодушен к таким угрозам,

– сказал канцлер.

Он также отметил, что немецкая помощь Украине сосредоточена, в частности, на противовоздушной обороне и системах связи. Но ее детали и количество канцлер не раскрыл.

Напомним, что 3 октября МИД России вновь призвало иностранцев, а дипломатов – покинуть Киев и не ехать в Украину.

В Москве заявили, что планируют продолжать удары по украинским городам. Российское ведомство также обвинило иностранные государства в игнорировании таких предупреждений.

Там заявили, что посольства и иностранные чиновники якобы "сознательно подвергают себя опасности".