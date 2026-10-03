Согласно заявлению на официальном сайте российского МИДа, Москва обвиняет иностранные государства в пренебрежении предупреждениями и призывает воздержаться от любых поездок в Украину.

С чем МИД России обратился к иностранцам?

В своем обращении оккупанты напомнили об аналогичных заявлениях от мая и августа текущего года, в которых призвали иностранных граждан и дипломатов покидать Киев и не приближаться к военным или административным объектам.

Кроме того, в Москве заявили, что рекомендации не ехать в Украину не раз давали своим гражданам США, Великобритания, страны ЕС, Норвегия и Швейцария.

По утверждению российского МИД, последний раз такие предупреждения звучали в августе.

В то же время в российском ведомстве констатировали, что не все прислушивались к этим оговоркам.

Там отметили, что в Киеве продолжают работать многие посольства, а иностранные официальные лица приезжают в Украину с визитами, "сознательно подвергая свою жизнь опасности".

Представители страны-агрессорки прямо объявили о намерениях проводить дальнейшие обстрелы украинских городов, цинично называя это "ударами возмездия".

В итоге российское ведомство сняло с себя ответственность за возможные последствия для иностранцев, возложив вину на тех, кто игнорирует предупреждение.

Что этому предшествовало?

Как пишет The Guardian, Россия в последние недели усилила атаки на Киев.

Западные дипломаты рассматривают разные варианты в случае, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства. Среди возможных вариантов – временный перенос посольств во Львов или Восточную Польшу.

В то же время, западные страны не планируют покидать Киев. Дипломаты опасаются, что их отъезд может создать впечатление, что Украину покидают, и стать пропагандистским успехом для России.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинское ведомство пока не получало уведомлений от иностранных дипломатических миссий о планах покинуть Киев.