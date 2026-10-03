Згідно із заявою на офіційному сайті російського МЗС, Москва звинувачує іноземні держави у нехтуванні застереженнями та закликає утриматися від будь-яких поїздок до України.

У своєму зверненні загарбники нагадали про аналогічні заяви від травня та серпня поточного року, у яких закликали іноземних громадян залишати Київ та не наближатися до військових чи адміністративних об'єктів.

Російська сторона стверджує, що іноземні посадовці та працівники дипломатичних місій у Києві свідомо піддають свої життя небезпеці, продовжуючи роботу та здійснюючи офіційні візити.

Погрози так званими ударами відплати

Представники країни-агресорки прямо оголосили про наміри здійснювати подальші обстріли українських міст, цинічно називаючи це "ударами відплати".

У підсумку російське відомство зняло з себе відповідальність за можливі наслідки для іноземців, поклавши провину на тих, хто ігнорує попередження.