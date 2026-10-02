The Guardian поспілкувався з киянами, чиновниками та дипломатами й пише про ризик подальшого погіршення ситуації.

Чи справді посольства можуть залишити Київ?

На цьому тлі західні дипломати розробляють плани на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва. Серед можливих варіантів називають перенесення посольств до Львова або східної Польщі.

Водночас наразі західні країни не планують залишати Київ. Дипломати наголошують, що їхній від'їзд може створити враження, що Україну залишають, а також стати пропагандистським успіхом для Росії.

Ситуація, очевидно, швидко погіршується,

– сказав один із високопоставлених західних дипломатів, якого цитує The Guardian.

Рішення про можливе переміщення дипломатичних представництв можуть переглянути, якщо російські удари безпосередньо загрожуватимуть іноземним місіям. Наразі головною причиною занепокоєння залишається посилення російської повітряної кампанії проти столиці.

Мер Києва Віталій Кличко на тлі атак заявив, що місто переживає дуже складний період.

Столиця перебуває у дуже драматичній ситуації. І більше неможливо вдавати, що ми можемо жити зараз так, як у мирний час. Ворог розриває Київ на шматки,

– сказав Кличко.

The Guardian також звертає увагу на нові російські реактивні дрони та нестачу перехоплювачів для балістичних ракет, що створює додаткові ризики для столиці.

Тиим часом речник МЗС Георгій Тихий прокоментував цю інформацію журналістам.

Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували,

– наголосив він.

Водночас станом на минулий тиждень Росія могла накопичити близько 10 тисяч "Шахедів" із бензиновими двигунами. Під час атак росіяни дедалі частіше поєднують звичайні та реактивні дрони, запускаючи їх невеликими групами та хвилями. Така тактика дозволяє розтягувати атаки на багато годин і створювати тривале навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Водночас масштабування виробництва реактивних дронів для Росії залишається складнішим через залежність від турбореактивних двигунів, які, за даними джерела, переважно постачає Китай.