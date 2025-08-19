Укр Рус
19 августа, 04:32
Это как США отдать Флориду, – Мерц о требованиях России, чтобы Украина уступила Донбасс

Ирина Буртык
Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался относительно территориальных уступок, которых Россия хочет от Украины. Он также поделился впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Соответствующие заявления немецкий политик сделал после встречи в Белом доме.

Важно "Неприемлемых решений не произошло": все заявления Зеленского после встреч в Белом доме

Что Мерц говорит о российских требованиях?

Мерц подчеркнул, что навязывать Украине территориальные уступки нельзя. "Требование России, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, сравнима с требованием к США отдать, скажем, Флориду", – отметил политик. И подчеркнул, что это было бы недопустимо для суверенного государства.

Какие еще заявления сделал немецкий канцлер?

Мерц отметил, что сейчас – решающее время для Украины. Он приветствовал заявления Трампа по гарантиям безопасности и призвал участвовать в них всю Европу. "Мои ожидания сегодня не просто оправдались, а были превышены", – заявил политик.

Немецкий канцлер вспомнил и о разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого политики упоминали о вероятности двусторонней встречи Украины и России на уровне лидеров. "Любой подобный саммит должен быть тщательно подготовлен", – отметил Мерц.

Политик добавил, что не уверен в том, что у Путина будет достаточно мужества, чтобы встретиться с Зеленским.

"Они (Трамп и Путин – 24 Канал) договорились, что Зеленский и Путин встретятся в течение двух недель тет-а-тет. Место еще не согласовано. Затем Трамп выразил готовность присоединиться к ним в формате тройных переговоров", – объяснил Мерц.

