Это как США отдать Флориду, – Мерц о требованиях России, чтобы Украина уступила Донбасс
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что требования России относительно территориальных уступок со стороны Украины недопустимы и сравнил их с требованием отдать Флориду.
- Мерц отметил важность гарантий безопасности для Украины и обсудил возможность встречи между Зеленским и Путиным, с потенциальным приобщением Дональда Трампа к переговорам.
- Он подчеркнул, что подобный саммит должен быть тщательно подготовлен, но сомневается, сможет ли Путин решиться на встречу с Зеленским.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался относительно территориальных уступок, которых Россия хочет от Украины. Он также поделился впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Соответствующие заявления немецкий политик сделал после встречи в Белом доме.
Важно "Неприемлемых решений не произошло": все заявления Зеленского после встреч в Белом доме
Что Мерц говорит о российских требованиях?
Какие еще заявления сделал немецкий канцлер?
Мерц отметил, что сейчас – решающее время для Украины. Он приветствовал заявления Трампа по гарантиям безопасности и призвал участвовать в них всю Европу. "Мои ожидания сегодня не просто оправдались, а были превышены", – заявил политик.
Немецкий канцлер вспомнил и о разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого политики упоминали о вероятности двусторонней встречи Украины и России на уровне лидеров. "Любой подобный саммит должен быть тщательно подготовлен", – отметил Мерц.
Политик добавил, что не уверен в том, что у Путина будет достаточно мужества, чтобы встретиться с Зеленским.
"Они (Трамп и Путин – 24 Канал) договорились, что Зеленский и Путин встретятся в течение двух недель тет-а-тет. Место еще не согласовано. Затем Трамп выразил готовность присоединиться к ним в формате тройных переговоров", – объяснил Мерц.
