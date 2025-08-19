Німецький канцлер Фрідріх Мерц висловився щодо територіальних поступок, яких Росія хоче від України. Він також поділився враженнями від зустрічі із Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Відповідні заяви німецький політик зробив після зустрічі у Білому домі.

Що Мерц каже про російські вимоги?

Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна. "Вимогу Росії, щоб Україна вивела війська з Донбасу, можна порівняти з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду", – зазначив політик. І наголосив, що таке було б неприпустимо для суверенної держави.

Які ще заяви зробив німецький канцлер?

Мерц наголосив, що зараз – вирішальний час для України. Він привітав заяви Трампа щодо гарантій безпеки та закликав долучатися до них усю Європу. "Мої очікування сьогодні не просто виправдалися, а були перевищені", – заявив політик.

Німецький канцлер згадав і про розмову Трампа з Путіним, у ході якої політики згадували про ймовірність двосторонньої зустрічі України та Росії на рівні лідерів. "Будь-який подібний саміт повинен бути ретельно підготовлений", – зазначив Мерц.

Політик додав, що не впевнений у тому, що у Путіна буде достатньо мужності, аби зустрітися із Зеленським.

"Вони (Трамп і Путін – 24 Канал) домовилися, що Зеленський і Путін зустрінуться протягом двох тижнів тет-а-тет. Місце ще не узгоджено. Потім Трамп висловив готовність приєднатися до них у форматі потрійних переговорів", – пояснив Мерц.