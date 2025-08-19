Це як США віддати Флориду, – Мерц про вимоги Росії, щоб Україна поступилася Донбасом
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України неприпустимі та порівняв їх з вимогою віддати Флориду.
- Мерц відзначив важливість безпекових гарантій для України та обговорив можливість зустрічі між Зеленським і Путіним, з потенційним долученням Дональда Трампа до переговорів.
- Він підкреслив, що подібний саміт має бути ретельно підготовлений, але сумнівається, чи Путін зможе наважитись на зустріч із Зеленським.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц висловився щодо територіальних поступок, яких Росія хоче від України. Він також поділився враженнями від зустрічі із Дональдом Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Відповідні заяви німецький політик зробив після зустрічі у Білому домі.
Важливо "Неприйнятних рішень не відбулося": усі заяви Зеленського після зустрічей у Білому домі
Що Мерц каже про російські вимоги?
Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна. "Вимогу Росії, щоб Україна вивела війська з Донбасу, можна порівняти з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду", – зазначив політик. І наголосив, що таке було б неприпустимо для суверенної держави.
Які ще заяви зробив німецький канцлер?
Мерц наголосив, що зараз – вирішальний час для України. Він привітав заяви Трампа щодо гарантій безпеки та закликав долучатися до них усю Європу. "Мої очікування сьогодні не просто виправдалися, а були перевищені", – заявив політик.
Німецький канцлер згадав і про розмову Трампа з Путіним, у ході якої політики згадували про ймовірність двосторонньої зустрічі України та Росії на рівні лідерів. "Будь-який подібний саміт повинен бути ретельно підготовлений", – зазначив Мерц.
Політик додав, що не впевнений у тому, що у Путіна буде достатньо мужності, аби зустрітися із Зеленським.
"Вони (Трамп і Путін – 24 Канал) домовилися, що Зеленський і Путін зустрінуться протягом двох тижнів тет-а-тет. Місце ще не узгоджено. Потім Трамп висловив готовність приєднатися до них у форматі потрійних переговорів", – пояснив Мерц.
Часті питання
Яка позиція німецького канцлера щодо гарантій безпеки?
Канцлер наголосив на важливості вирішального часу для України та привітав заяви Трампа щодо гарантій безпеки, закликаючи усю Європу долучатися до них. Він зазначив, що його очікування були перевищені.
Що відомо про ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна?
Мерц згадав розмову Трампа з Путіним, під час якої обговорювалася ймовірність двосторонньої зустрічі України та Росії на рівні лідерів. Політик висловив сумнів щодо мужності Путіна для такої зустрічі, але зазначив, що Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів у форматі потрійних перемовин.