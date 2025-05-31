Будут говорить о войне в Украине: в ближайшее время Мерц планирует встретиться с Трампом

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Встреча политиков состоится в Вашингтоне.

Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус заявил, что о ее дате и формате администрации договаривались несколько недель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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О чем будут говорить Мерц и Трамп

Стоит заметить, что это будет первая встреча нового канцлера Германии с американским лидером. Высокопоставленный немецкий чиновник сообщил журналистам, что лидеры планируют провести совместную пресс-конференцию в Белом доме.

Во время встречи они, в частности, будут говорить о войне России с Украиной, ситуацие на Ближнем Востоке и торговой политике.

Заметим, что ранее Мерц уже встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. 28 мая они провели совместную пресс-конференцию и произнесли ряд заявлений.

Во время нее глава государства сообщил, что Германия поддерживает увеличение санкций против России. Тогда как Мерц заявил, что она будет усиливать давление, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь для переговоров.

Кроме этого, во время встречи политикам удалось достичь важных договоренностей по украинской ПВО.