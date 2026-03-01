"Что вы говорите, я не верю": Мерц жестко потроллил Трампа и сорвал овации зала

Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял Трампа во время своей речи. Он "в лицах" воспроизвел их диалог. Следует сказать, что сам Дональд Трамп часто прибегает к пародиям на других.

А еще Мерц пообещал, что в начале марта поедет в США, где снова повторит Трампу это. Об этом он заявил во время выступления.

Как Мерц высмеял Трампа?

Канцлер не только спародировал голос Трампа, но и его недоверчивую манеру поведения.

Мерц рассказал, что в Германии резко сократилось количество заявлений на предоставление убежища – на рекордных 60 процентов. Но Трамп не поверил ему.

Впервые за последние 10 лет Германия не является аутсайдером, а наоборот, стала лидером в Европе в этих вопросах. Теперь другие страны смотрят на нас и спрашивают: что же делают немцы, чтобы все так хорошо работало? Я даже сообщил эту цифру Дональду Трампу во время моего последнего или предпоследнего телефонного звонка в Вашингтон. Я сказал ему, что мы сократили это на 60%. "Что вы говорите, 60 процентов? Я говорю президенту, что мы сократили цифры на 60 процентов. "Я не верю". Так, я снова буду у него в понедельник и еще раз покажу ему графики. Так что, вы видите, что я сейчас на хорошем пути,

– подчеркнул Мерц.

Впрочем, после этого лидер Германии сказал, что теперь будет говорить серьезно. Его выступление касалось НАТО.

Интересно! На днях Мерц был в Китае. Это был его первый визит. СМИ пишут, что он просил Си надавить на Путина. Но говорил не только об этом. КНР стала крупнейшим торговым партнером Германии, ранее ими были США. Также Мерцу показали танец роботов.

"Мы, как крупнейшая экономика Европейского Союза, не можем стоять в стороне. Мы же не можем быть аутсайдерами в Европе. Мы же не можем быть теми, кто везде только тормозит, ходит по миру с поднятым пальцем и поучает других, что им делать. Защищать интересы, в том числе немецкие, означает также постоянно пытаться сохранить то, чего мы успешно достигли вместе в НАТО в течение семи с половиной десятилетий. Я не уверен, или через 5, или 10 лет мы еще будем иметь такое НАТО", – высказался Мерц.

Он вспомнил, когда еще только вступал в должность канцлера – и решил, что следует увеличить расходы на оборону. Если бы этим путем не пошли, то, "вероятно, последний саммит НАТО, который состоялся в начале июня в Гааге, был бы последним, который состоялся бы в таком формате", уверен Мерц.

Канцлер пояснил, что увеличение расходов на оборону было не только просьбой США.

"Мы не готовы долгосрочно гарантировать вашу безопасность, пока вы ведете бизнес по всему миру, используя дешевый российский газ, качественные итальянские и китайские сырьевые материалы и дешевые товары из Китая. Вот так и описывается время, в котором мы сегодня живем. Дамы и господа, вероятно, мы сможем правильно оценить это только через несколько лет, оглядываясь назад. Дамы и господа, я сам, как и многие другие, готов к любым переговорам, даже к переговорам с российским руководством. У меня есть только одно условие. Когда мы говорим, по крайней мере тогда оружие должно замолчать", – высказался лидер Германии.

Далее Мерц вспомнил, как Виктор Орбан самовольно поехал к Путину в начале июля 2025 года.

3 марта канцлер приедет в США, чтобы поговорить о будущем НАТО.

Во вторник я снова скажу Трампу, что моя рука остается протянутой. Я хочу, чтобы НАТО вместе с Америкой и Европой и в дальнейшем оставалось тем западноевропейским западным альянсом, каким оно всегда было. Ведь это никогда не было только военным альянсом, это был глубоко политический альянс. Мы понимали себя как сообщество ценностей. Запад не был географическим понятием. Запад был нормативным проектом. Это был ответ. Это был ответ. Это был ответ Сталину, ответ Востоку, ответ агрессивному Советскому Союзу, чтобы сказать: мы хотим защищать Европу вместе с американцами,

– сказал он.

Но, если США выберут другие приоритеты, Европа должна быть способна защитить себя сама.

"Я верю, что с 450 миллионами жителей в Европейском Союзе мы можем это сделать. По количеству населения мы больше Соединенных Штатов Америки, в полтора раза. Если добавить к этому британцев и норвежцев, то мы почти вдвое больше. Мы не должны преуменьшать себя, но сейчас нам нужно пересмотреть свои приоритеты. Мы должны снова стать настоящим локомотивом Европейского Союза", – завершил Мерц.

Наконец он отметил: возвращаясь из Китая, он очень хорошо понимает, что Европа с ее 4-дневной рабочей неделей должна что-то изменить, потому что ее процветание будет недолгим.

