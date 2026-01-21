Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.
Почему не состоялась встреча Трампа и Мерца?
Трамп должен был лететь в Швейцарию на самолете Boeing VC-25, модифицированной военной версии знаменитого четырехмоторного самолета 747. Однако этот самолет был вынужден вернуться на базу Эндрюс после того, как вскоре после взлета возникли проблемы с электрооборудованием.
Через некоторое время самолет с американским президентом на борту все же вылетел в Швейцарию. Стоит заметить, что Мерц надеялся на встречу с Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию. Однако этого так и не произошло.
Что стоит знать о форуме в Давосе?
Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января и заявил, что собирается встретиться с Зеленским в ближайшее время. Он также верит, что не только Зеленский, но и якобы Путин хочет подписать мирное соглашение и прекратить войну.
Кроме этого, Трамп сделал заявления по Гренландии. Он отметил, что Европа может отказаться от передачи Гренландии США, но Штаты это запомнят.
Трамп отметил, что США защитили Гренландию во время Второй мировой войны и считают себя единственной страной, способной обеспечить ее безопасность.