Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Почему не состоялась встреча Трампа и Мерца?

Трамп должен был лететь в Швейцарию на самолете Boeing VC-25, модифицированной военной версии знаменитого четырехмоторного самолета 747. Однако этот самолет был вынужден вернуться на базу Эндрюс после того, как вскоре после взлета возникли проблемы с электрооборудованием.

Через некоторое время самолет с американским президентом на борту все же вылетел в Швейцарию. Стоит заметить, что Мерц надеялся на встречу с Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию. Однако этого так и не произошло.

Что стоит знать о форуме в Давосе?