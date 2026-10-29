"Угрожает свободе всей Европы": Мерц выступил с заявлением о военных КНДР на войне против Украины

Северная Корея все теснее сотрудничает с Россией, помогая ей вести войну против Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что последствия такого партнерства выходят далеко за пределы украинского фронта.

Об этом Мерц заявил в четверг, 29 октября, после встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Сеуле. Его слова приводит немецкое издание DW.

Почему Мерц считает КНДР угрозой для Европы?

Немецкий канцлер заявил, что Северная Корея угрожает свободе во всей Европе, отправляя своих военных воевать на стороне России против Украины.

В то же время Мерц обратил внимание на то, что Москва поставляет вооружение Пхеньяну. По его мнению, такое сотрудничество демонстрирует тесную связь между безопасностью Европы и Корейского полуострова.

Безопасность Кореи влияет на безопасность Европы, а безопасность Европы также влияет на безопасность Кореи,

– отметил Фридрих Мерц.

По данным южнокорейской разведки, КНДР отправила около 15 тысяч военных для участия в боевых действиях на стороне России.

Кроме того, Пхеньян поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты. В свою очередь Россия предоставляет Северной Корее финансовую поддержку, военные технологии и гарантии безопасности.

О чем договорились Германия и Южная Корея?

В ходе встречи Мерц и Ли Чжэ Мен договорились углублять стратегическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между странами. В частности, речь идет о совместных военных учениях и обмене разведывательной информацией.

Примечательно, что перед прибытием немецкого канцлера Северная Корея запустила около десяти баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщили южнокорейские военные.

В начале визита Мерц также выразил надежду на будущее объединение Кореи. Полуостров остается разделенным после завершения боевых действий в Корейской войне 1953 года.

Ожидается, что в пятницу, 30 октября, канцлер посетит Демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, после чего завершит свою поездку.

Напомним, 23 октября Южная Корея предложила КНДР провести военные переговоры на фоне роста напряженности между странами. Сеул стремится уточнить линию разграничения, восстановить военную связь с Пхеньяном и предотвратить случайные столкновения на границе.