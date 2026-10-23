Южная Корея предложила провести военные переговоры с КНДР на фоне роста напряженности на границе

Об этом заявил заместитель министра по вопросам оборонной политики Южной Кореи Ким Хон-Чхоля, сообщило агентство AP со ссылкой на заявление политика.

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Что известно о предложении Сеула?

В пятницу, 23 октября, Минобороны страны выступило с официальной инициативой по уточнению демаркационной линии. Помимо двусторонних контактов, в Сеуле заявили о готовности привлечь к диалогу с Пхеньяном Командование ООН под руководством США. Также Республика Корея предлагает выработать совместные меры для предотвращения инцидентов со столкновениями у границы.

Министерство обороны официально предлагает северокорейским властям провести военные переговоры между Югом и Севером с целью взаимного подтверждения точного расположения наземной военной демаркационной линии между Югом и Севером, обсуждение восстановления линий военной связи и мер по предотвращению случайных столкновений в приграничных районах– заявил Ким Хон-Чхоль.

Инициатива прозвучала после того, как в сентябре в результате взрывов наземных мин получили ранения трое южнокорейских военнослужащих. По выводам вооруженных сил страны, взрывные устройства принадлежали Пхеньяну.

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Помимо минных инцидентов, военные Южной Кореи зафиксировали около 50 случаев пересечения демаркационной линии северокорейскими солдатами во время проведения укрепительных работ з початку 2026 року. На эти действия Сеул реагировал радиопередачами и предупредительными выстрелами.

Пока что в Северной Корее никак не отреагировали на призывы к переговорам. AP пишет, что Ким Чен Ын в последние годы занял жесткую позицию в отношении соседнего государства. В настоящее время между странами приостановлен почти весь диалог.

Напомним, что в мае 2026 года КНДР объявила о планах развернуть до конца года три дивизиона новых 155-мм самоходных гаубиц с дальностью стрельбы более 60 километров. Новое оружие сможет долететь до Сеула, а также столичной агломерации, расположенной в 40 километрах от демилитаризованной зоны.