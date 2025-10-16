Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью венгерскому левому изданию Partizán и открыла портал в ад своими заявлениями, что якобы Запад спровоцировал российское вторжение, а соответственно, сам и виноват во всем. На ее упреки мгновенно отреагировали в странах Балтии, Польше, Украине и родной Германии. А в России выразили глубокое удовлетворение, ведь получили подтверждение своей пропаганды.

24 Канал объясняет, что не так с заявлениями фрау Меркель, почему она снова подыгрывает Путину, а также напоминает, как все было на самом деле.

Кто такая Ангела Меркель и как помогла Путину подготовиться к войне?

Формат интервью почетной пенсионерки малоизвестному изданию из не самой влиятельной страны не предусматривал сенсаций. Обычно такие мероприятия проходят в формате теплой ванны, где заслуженное лицо рассказывает о том, как достигло невероятного уровня и было во всем правым и успешным. Поводом для интервью стал выход мемуаров Ангелы Меркель, где она обещала рассказать свою версию главных событий европейской и мировой политики начала XXI века.

Рассказать госпоже Меркель действительно есть что. Уроженка Гамбурга, она провела молодые годы под советской оккупацией, потому что ее родители сознательно решили переехать из ФРГ в ГДР.

Ангела выбрала себе научную карьеру, но после объединения Германии решила изменить направление деятельности и выбрала политику, присоединившись к ХДС (Христианские демократы – правоцентристская политсила, одна из консервативных партий ФРГ – 24 Канал).

В ХДС Меркель хорошо себя проявила и получила статус восходящей звезды. На нее обратил внимание и взял шефство лидер ХДС и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Впоследствии Меркель стала лидером этой политсилы, а с 2005 года – канцлером.



Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц и председатель ХДС Ангела Меркель, 2002 год / picture-alliance / dpa / U. Baumgarten

На этом посту Ангела Меркель пробыла до 2021 года, когда ушла на пенсию. Управление Меркель получилось неоднозначным: пока она была у власти, ее активно хвалили и ставили в пример. Она носила неофициальный статус самой влиятельной женщины планеты и самого громкого голоса в ЕС, при этом сама была напрочь лишена харизмы и явно имела проблемы с публичными выступлениями. Ее речи часто провоцировали сон в первые же минуты.

Тем не менее именно немка была самым влиятельным человеком в Европе. В таком статусе она и оставила должность, после чего историки и эксперты попытались оценить ее историческое наследие, и оказалось, что король, точнее королева, голая.

Более того, сейчас, оценивая ее наследие, мы видим, что именно политика и решения Ангелы Меркель заложили многочисленные мины замедленного действия под ЕС и привели к большинству современных проблем.

Панический отказ Меркель от атомной энергетики на фоне общественной паники из-за аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году лишил Германию маневра и сделал заложницей российских энергоносителей. Точнее, Фукусима стала лишь удобным поводом для Меркель, потому что все шло к тому и раньше.

Справочно! В угоду проектам российских газопроводов "Северный поток" Меркель фактически закрыла глаза на российскую агрессию против Украины, а потом загнала нас в позорный нормандский формат и навязала президенту Порошенко так называемые Минские соглашения.



Это также не было случайным решением, потому что за несколько лет до того – на Бухарестском саммите НАТО 2008-го – канцлер (вместе с президентом Франции Саркози, ныне осужденным за коррупцию) саботировала вступление Украины и Грузии в Альянс, лишив нас ПДЧ (плана действий по членству – фактической дорожной карты по присоединению к НАТО – 24 Канал).

Это открыло России путь к агрессии против Грузии, а впоследствии – и против Украины. Именно саммит НАТО в Бухаресте развязал руки Путину и может считаться точкой отсчета агрессии. Но сама Ангела Меркель об этом точно не скажет.

В том же 2011 году Меркель дала добро на более тесное сотрудничество Бундесвера с Россией. Следствием стал проект построения по немецким образцам учебных центров по всей России. К счастью, первый такой полигон – в Мулино (Нижегородская область) – стал и последним, в 2014-м из-за российской агрессии и санкций проект остановили, но именно там россияне готовились ко вторжению в 2022 году. В частности, Мулино на время стал домом для наемников Пригожина из группы "Вагнер".



Полигон Мулино в Нижегородской области России – центр учений "Запад-2021" / фото минобороны России

Фактически все время Меркель проводила политику умиротворения агрессора, будто надеясь на то, что Россия откажется от экспансии ради экономических выгод. Более того, слепо ее держалась, несмотря на многочисленные демарши россиян. Таким образом Меркель будто повторяла демарш столетней давности, когда в 1922 году в итальянском Раппало представители немецкой Веймарской республики заключили сепаратный договор с большевиками, разрушив стратегию изоляции этого преступного режима.

Как Меркель провалила мигрантский кризис в Европе?

Меркель также является матерью мигрантского кризиса в Европе середины 2010-х. Она пролоббировала на уровне ЕС политику открытых границ для беженцев из Африки и Ближнего Востока и фактически пригласила в родную Германию более миллиона мигрантов.

Проблема заключалась в том, что правительство Меркель не имело никаких планов по адаптации новоприбывших и их ассимиляции. В итоге Германия получила не новые рабочие руки (как в 1960-е, когда в страну прибыли мигранты из Турции, или как в 1990-е, когда Германия справилась с беженцами из бывшей Югославии и переселенцами из Польши), а только гетто и проблемы с криминалом, терроризмом, а также желанием новоприбывших получать социальные выплаты, не интегрируясь в общество и не принося ему никакой пользы.

Провал миграционной политики Меркель способствовал значительным изменениям политического ландшафта и усилению ультраправых. Те получили большую популярность благодаря антимигрантской риторике и сейчас стали мощной третьей, а то и второй силой в европейской политике. Благодарить за это европейцы должны именно Меркель и могут вполне справедливо называть ее своей "крестной мамой". Но не только европейцы, но и россияне, потому что все эти "Альтернативы для Германии", орбанисты и французские сторонники Марин Ле Пен почему-то очень любят Путина и сейчас выступают как пятая колонна России.

Конечно, критика не может нравиться госпоже Меркель. Возможно, она действительно считает всех неблагодарными и не сумевшими разглядеть ее величия. Чтобы это исправить, фрау написала мемуары, где изложила свою версию событий. Ими она пугала еще в прошлом году, но тогда были лишь отдельные цитаты без конкретных обвинений. Сейчас же Меркель в интервью венгерскому ютуб-каналу пошла в откровенную атаку.

Что сказала Меркель о войне и как отреагировали в Европе?

В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно, и именно поэтому я хотела создать новый формат, в котором мы могли бы говорить с Путиным непосредственно от имени Европейского Союза... Некоторые его не поддержали (и план провалился – 24 Канал). Прежде всего, это были страны Балтии, но Польша также была против. В любом случае новый формат (переговоров с Россией – 24 Канал) не материализовался. Я оставила свою должность, и после этого началась агрессия Путина,

– считает Меркель.

Меркель не сказала ничего нового, чего бы мы от нее уже не слышали. Она отрицает свою ответственность в том, что она не смогла остановить Путина; вместо этого фрау возложила ее на Польшу и страны Балтии. Также в ее заявлении читается такое: "Я умыла руки и ушла, а дальше вы все испортили, поэтому Путин напал, а до того не нападал, так как я была у власти".

Что-то знакомое, не так ли? Действительно, у каждого украинца уже в ушах звенит это: "Путин никогда не напал бы, если бы я был президентом". Теперь к нему добавляется еще и вокальная партия фрау Меркель.

Неудивительно, что эти слова возмутили почти всех. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал слова Меркель не только неуместными, но и ошибочными.

Предполагать, что страны Балтии или Польша виноваты в агрессии России против Украины, не только неуместно, но и просто ошибочно. Настоящая причина заключается в отказе Путина принять распад СССР, а также политика умиротворения, которую проводил Запад в прошлом и которая игнорировала четкие сигналы,

– Маргус Цахкна 6 октября 2025 года отвечает на упреки Ангелы Меркель.

Бывший министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в комментарии изданию Politico напомнил, что постоянно говорил Меркель, что россиянам нельзя доверять, но та его предостережения упорно игнорировала.

"Я постоянно говорил ей, что с Путиным нельзя иметь дело в духе доброй воли, но она считала, что страны Балтии ошибаются. Я хорошо знал взгляды Меркель, но меня удивляет, что после всего, что произошло в Украине, она все еще так думает. Путин действует так, как действует, и единственные варианты для Запада – это либо подчиниться, либо сопротивляться. Странно, что бывший канцлер Германии сегодня может говорить такое, когда всем должно быть очевидно, какой режим царит в России. Я рад, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц не разделяет взглядов Меркель", – сказал Кришьянис Кариньш.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вообще назвал Меркель вредной.

"Ангела Меркель своим необдуманным интервью доказала, что она является одним из самых вредных для Европы немецких политиков прошлого века", – Моравецкий в Х.

"Когда Меркель говорит, что хотела снова достичь соглашения с Путиным, это, вероятно, привело бы к разделу Украины! Они не понимают, что, ведя дела с Путиным, они вызвали войну!" – депутат Европарламента от польской партии PiS Вальдемар Буда.

Меркель всегда адвокатировала Россию и привела войну в Европу. Надо просто правильно ставить акценты. Надо заниматься периодом, когда Меркель была канцлером, к чему это все привело. И "Северные потоки", и эта наглость России, и отмена третьего энергопакета, и огромные доходы "Газпрома",

– заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала.

Бывшая канцлер получила мощную дозу хейта, и, стоит признать, вполне справедливо. И пусть теперь не обижается на правду.

В чем заключался рецепт мира по мнению Меркель?

За этим шквалом критики несколько забылось главное: а что же предлагала Меркель, когда страны Балтии и Польша резко выступили против и, по ее словам, все разрушили и открыли путь к войне?

Напомним, что ее идея заключалась в проведении саммита "Европа – Россия". Этот формат встреч был заблокирован с 2014 года – после захвата россиянами Крыма. Меркель предложила возобновить диалог и даже получила поддержку Макрона.



Меркель и Путин / фото Steffen Kugler / Федеральное правительство Германии / Getty Images

Как думаете, насколько бы это могло убедить Путина не начинать вторжение?

Ответ на этот вопрос мы имеем: то же самое в 2025 году пытался сделать президент Трамп – он возобновил общение с Путиным и фактически вывел российского диктатора из международной изоляции. Вот только войну это не остановило, более того – Россия стала еще кровожаднее.

В конце 2021 – начале 2022 года примерно то же делали для Путина Байден, Макрон и Шольц, но в ответ услышали только ядерные угрозы и ультиматум к НАТО вернуться в границы 1997 года.

Кстати, Трамп свою ошибку признал и сейчас постоянно говорит, что "друг Владимир" его очень разочаровал. То же самое сделали Макрон с Шольцем. Зато Меркель ошибки не признает, наоборот, обвиняет других.

Возвращаясь в 2021 год, напомним, что президент Украины Владимир Зеленский тогда критиковал предложение Меркель и называл такую идею несправедливой. Также он буквально умолял Меркель закрыть проект "Северных потоков" и усилить давление на Россию, но слышал в ответ только циничные заявления, что все будет хорошо и отмазки от участия в "Крымской платформе".

"Северный поток – 2" – это не российско-немецкий проект, это европейско-российский проект. Озабоченность с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод как оружие. Кроме того, есть специальный уполномоченный по вопросам транзита, который сейчас начинает новые переговоры, чтобы договор, который длится до 2024 года, был продлен,

– Ангела Меркель в Киеве 22 августа 2021 года плюет в глаза Зеленскому и всем украинцам.

Как видим, никакой миротворчеством там не пахнет и близко, а есть только желание цинично "слить" Украину. Чем, собственно, госпожа Меркель и занималась все свое правление. Так было и в 2008 году в Бухаресте, то же самое повторилось и в 2021 году.

Поэтому критика Меркель абсолютно справедлива и уместна. Пусть она напишет сто томов мемуаров – отбелить репутацию уже не получится, в мировую историю она уже попала, и попала, к сожалению, как новейший Невилл Чемберлен, человек, который придумал тактику умиротворения агрессора и таким образом ускорил начало Второй мировой войны.

Вопрос для историков может быть один – определение мотивации Меркель: была ли она ангажирована Путиным и ветеранами "Штази" или, так же как и Чемберлен, добросовестно ошибалась. Так или иначе, за ее ошибки сейчас платит кровью Украина, пока Меркель оправдывается в книге и в эфирах венгерских медиа.